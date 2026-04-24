La ciudad de Sincelejo refuerza su seguridad, de cara al Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 que inicia este sábado 25 de abril, con patrullajes aéreos.

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Para ello disponen de un helicóptero modelo MD 500D de la Policía Nacional que ya está en la capital sucreña y que ha sido presentado de manera oficial en la mañana de este viernes al alcalde Yahir Acuña Cardales por parte del comandante de la institución en Sucre, el coronel Aimer Fredy Alonso Triana y de los pilotos de la aeronave.

El mandatario de los sincelejanos ha dicho que las garantías de seguridad antes, durante y después del Mundial de Sóftbol están dadas en la ciudad, sin embargo, debido la magnitud de este gran evento tanto la Policía Nacional como la Infantería de Marina han aumentado su presencia en la ciudad y de manera especial en los sectores aledaños a los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, donde se estará disputando el Mundial durante nueve días, y en los alrededores de los hoteles donde están hospedadas las 12 selecciones, incluyendo la novena colombiana.

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“Para fortalecer la seguridad en el territorio y garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante el Mundial de Sóftbol Sub-23 en Sincelejo hemos articulado, con la Policía Nacional, patrullajes aéreos en la ciudad”, dijo el alcalde Yahir Acuña Cardales.

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