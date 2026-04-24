Tras el atentado perpetrado en el Cantón Militar Pichincha en el sur de Cali las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con la captura de los responsables del ataque que por fortuna no dejó víctimas fatales.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, realizó el anuncio de la recompensa y afirmó que posiblemente las disidencias de las Farc estaría tras el atentado.

“Primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que las responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, aseguró el mandatario local.

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Asimismo, el alcalde de Cali hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para garantice la seguridad de la ciudad.

“Desde el comienzo de mi mandato le he pedido al Gobierno Nacional sobre la necesidad de fortalecer y actuar con contundencia contra los narcoterroristas del norte del Cauca. En Cali estamos haciendo un gran esfuerzo, pero si no hay mejor inteligencia en la retaguardia donde están escondidos, estos son los resultados”, expresó.

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Cali está bajo una ofensiva criminal. Nuestra ciudad vuelve a ser blanco del terrorismo. Hoy más que nunca necesitamos unidad y coordinación en todos los niveles del Estado para enfrentar con firmeza a los narcoterroristas.



Hace unas horas se registró un atentado contra el… — Alejandro Eder (@alejoeder) April 24, 2026

El ataque

El vehículo utilizado al parecer era un microbús que explotó y se incendió al lanzar unos explosivos contra el Batallón Pichincha, donde además tiene su sede la Tercera Brigada del Ejército.

La Personería de Cali condenó “de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha (...) donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”.

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Según esa entidad, “los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas”, mientras que el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho".

“Expresamos nuestra solidaridad con la Fuerza Pública y reiteramos el llamado urgente a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y fortalecer las acciones de prevención y protección”, agregó la Personería de Cali.

El 21 de agosto del año pasado, Cali fue blanco de otro atentado terrorista que dejó seis civiles muertos cuando un camión bomba fue detonado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, donde funciona la escuela de formación de pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).