Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Norte de Santander le imputó siete delitos a Evert Carreño Corredor, alias Porras o El Viejo, presunto cabecilla de ‘La Familia P’, grupo delincuencial que estaría detrás de una ola de violencia que dejó 178 homicidios en Cúcuta.

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A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación explicó que fue identificado un patrón delictivo impuesto por ‘La Familia P’ para amedrantar a la población, confrontar a otras organizaciones ilegales y apoderarse de las rentas ilícitas, como la venta de estupefacientes al menudeo en Cúcuta y su área metropolitana.

Para cumplir ese propósito criminal, alias Porras “habría promovido ataques armados en las comunas 6, 7 y 8 de Cúcuta, que dejaron 178 personas muertas y 35 heridas entre 2015 y 2024″.

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Los elementos materiales probatorios recaudados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que ‘El Viejo’ habría entregado instrucciones, coordinado la ejecución de las acciones delictivas, definido los diferentes roles que deberían cumplir los integrantes de su estructura y dispuesto la instrumentalización de menores de edad, a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado, tentativa de homicidio; uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

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El procesado no aceptó los cargos y deberá seguir privado de la libertad, pues se encuentra cumpliendo medida de aseguramiento en centro carcelario por otros eventos delictivos en los que estaría involucrado.