Avianca anunció que interpondrá acciones civiles y penales contra una pasajera que golpeó en el rostro a una trabajadora de la aerolínea, en el vuelo AV9397 que cubría la ruta Montería-Bogotá, el pasado 23 de marzo.

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De acuerdo a la aerolínea, la mujer además intentó forzar el acceso a zonas restringidas del aeropuerto de Montería y habría tenido comportamientos “disruptivos”.

“Como consecuencia de su comportamiento ilícito, la aerolínea ha decidido interponer las acciones civiles y penales contra la pasajera disruptiva para lo cual encargó su representación legal a la firma del abogado Mauricio Pava”, señaló Avianca en un comunicado.

La primera audiencia de conciliación está programada para este viernes 24 de abril.

Avianca rechazó de manera categórica este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de sus operaciones, de su personal y la de otros pasajeros.

De igual manera, la aerolínea hizo un llamado a las autoridades y al Congreso de la República para que continúe con el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024, “una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico y de la aerolínea”.

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Cabe señalar que este tipo de conductas son seriamente sancionadas en otros países, donde las aerolíneas cuentan con herramientas legales para sancionar a los pasajeros que incurran en estas conductas, incluyendo restricciones futuras para volar;sin embargo, en Colombia todavía no hay esta ley.

Finalmente, Avianca manifestó: “Desde la compañía se continuarán ejerciendo todas las acciones legales a su alcance contra quienes incurran en conductas violentas o disruptivas, tanto en tierra como a bordo”.