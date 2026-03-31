María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, también se refirió al caso del influencer Yeferson Cossio, quien sería demandado por Avianca señalado de esparcir un elemento químico durante un vuelo.

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En una entrevista en Caracol Radio, la funcionaria estuvo de acuerdo en que ese tipo de actos por el cual es señalado el influencer debería ser sancionado con mayor celeridad.

“Sí, yo creo que es que además que lástima que a veces no se puede castigar la mala educación”. La ministra agregó que la responsabilidad de cada pasajero en una aeronave debe ser muy grande por tratarse de un ambiente controlado y de extrema seguridad, pues “hay un riesgo obvio en un avión”.

Apuntó que “las condiciones en una cabina de avión” son “distintas” y en “la convivencia, que es un tema vulnerable. Usted no sabe cómo va la gente ahí, qué condiciones de salud”. “Todo el mundo tiene derecho a viajar, a veces la gente viaja por razones de salud, hay niños, niñas, mujeres embarazadas”, dijo.

Añadió sobre la situación en particular: “Es un químico que podría haber sido con otro componente o al mezclarse en tales condiciones podría tener un efecto, o sea, con eso no se juega. Y yo sí creo que las sanciones deben ser fuertes”.

Por otro lado, Rojas cuestionó el hecho: “La gente a veces por llamar la atención, en lugar de hacer tantas cosas constructivas y ser buen ejemplo para tantos jóvenes que los ven, pues hacen unas bromas que ni risa dan”.

La versión de Yeferson Cossio

Hay que recordar que el hecho ocurrió en el vuelo AV46 que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid, donde, según la aerolínea, se presentó una situación que habría afectado la seguridad, el orden y la comodidad dentro de la aeronave.

Tras el pronunciamiento oficial de la aerolínea, que aseguró que presentará acciones legales en contra de Cossio, este último se pronunció y dio su versión.

Primero en su cuenta de Instagram aseguró que eso eran chismes. “¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea que bueno".

Pero después, a través de un comunicado, aseguró que todo se trató de un accidente ocasionado por un objeto en su equipaje de mano que se activó sin intención.

Según explicó, el elemento no representaba un riesgo real para la operación del vuelo ni para los pasajeros, ya que su efecto fue temporal y se controló en pocos minutos. Además, enfatizó que el episodio no formó parte de ningún contenido ni fue una broma planificada.

“El stink bomb, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio”, dijo.

Asimismo, el creador de contenido reconoció que se trató de un error, pero insistió en que la situación ha sido exagerada. También señaló que, tras lo ocurrido, ofreció disculpas a la tripulación y mantuvo una actitud calmada durante el proceso.

Reiteró que rechazó de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto ‘contenido’, ni nada parecido a una estrategia de redes”, señaló