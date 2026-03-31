Un reciente incidente a bordo de un vuelo internacional desató controversia entre el creador de contenido Yeferson Cossio y la aerolínea Avianca, luego de que la compañía anunciara la cancelación de su trayecto de regreso y el inicio de acciones legales.

Universidades solicitan a la Corte declarar inconstitucional el impuesto al patrimonio: Mineducación pide mesa técnica

“Estos solo saben destruir”: Federico Gutiérrez por investigación de Anla a Hidroituango

“Estos solo saben destruir”: Federico Gutiérrez por investigación de Anla a Hidroituango

El hecho ocurrió en el vuelo AV46 que cubría la ruta entre Bogotá y Madrid, donde, según la aerolínea, se presentó una situación que habría afectado la seguridad, el orden y la comodidad dentro de la aeronave.

Tras el pronunciamiento oficial de la aerolínea, el influencer colombiano se manifestó públicamente para dar su versión de los hechos.

X avianca Avianca tomará acciones legales contra el creador de contenido Yeferson Cossio

Primero en su cuenta de Instagram aseguró que eso eran chismes. “¿Ah, cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme? Vea que bueno".

Instagram yefersoncossio Yeferson Cossio reaccionó al comunicado de Avianca

Pero después a través de un comunicado, aseguró que todo se trató de un accidente ocasionado por un objeto en su equipaje de mano que se activó sin intención.

Según explicó, el elemento no representaba un riesgo real para la operación del vuelo ni para los pasajeros, ya que su efecto fue temporal y se controló en pocos minutos. Además, enfatizó que el episodio no formó parte de ningún contenido ni fue una broma planificada.

Instagram yefersoncossio Comunicado oficial de Yeferson Cossio

“El stink bomb, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio”, dijo.

Asimismo, el creador de contenido reconoció que se trató de un error, pero insistió en que la situación ha sido exagerada. También señaló que, tras lo ocurrido, ofreció disculpas a la tripulación y mantuvo una actitud calmada durante el proceso.

“Reitero que rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto ‘contenido’, ni nada parecido a una estrategia de redes”, señaló.

Por su parte, Avianca reiteró que la decisión se tomó en cumplimiento de sus protocolos de seguridad, los cuales buscan garantizar el bienestar de todos los pasajeros en cabina.

Aunque la aerolínea mencionó posibles acciones legales, el influencer aclaró que no ha sido vetado de la compañía, sino que se aplicaron medidas relacionadas con el incidente puntual.

Luego, en su cuenta de YouTube puso un video explicando más detales de ese día. “Yo tenía una bolsita de ‘pedo químico’ en mi maleta de mano. Ese es mi trabajo: hago bromas. Venía de un viaje con mi familia, y mi contenido consiste en hacerles bromas a ellos. Así me gano la vida”.

“No me estoy victimizando. Con o sin intención, cometí un error. Se me explotó la bolsita, punto. Solo estoy diciendo que no es tan grave como lo están pintando”, relató.