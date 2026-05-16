En el sistema energético del país se han encendido las alertas ante la confirmación de un intenso fenómeno de El Niño por parte de las autoridades ambientales, que indicaron que las probabilidades pasaron de un 62 % al 82 % en el trimestre de mayojunio-julio y podrían alcanzar un 96 % a finales del año.

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Ante este panorama, distintos actores de la cadena energética han expresado su preocupación por la posibilidad de que se llegue a presentar un racionamiento de energía o tal vez un apagón si no se toman las medidas efectivas para anticiparse.

En ese sentido, XM –operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN)– en su último informe detalló que el principal impacto de este fenómeno será una reducción en las lluvias, afectando directamente los niveles de los embalses, que es la base del sistema eléctrico colombiano.

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En el análisis hecho por XM se advierte que el país podría enfrentar déficit hidrológico (escasez de agua) durante el segundo semestre de 2026, lo que obligaría a aumentar el uso de generación térmica para atender la demanda de energía para evitar racionamientos.

Para ello, de acuerdo con el informe, es necesario que se garantice el suministro de combustibles como gas, carbón y líquidos, para la operación de las plantas térmicas.

Precisamente, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) aseguró que durante el último fenómeno de El Niño las plantas térmicas llegaron a cubrir hasta el 58 % de la demanda de energía en el país.

A su turno, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) – que agrupa a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica– plasmó en un documento, enviado al Gobierno nacional, su preocupación ante la llegada de ‘El Niño’, en el contexto en que el sistema ya enfrenta presiones por el retraso de los nuevos proyectos y el estrechamiento entre la oferta y la demanda de energía.

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En esa misma línea, hizo un llamado al Gobierno para que el sistema cuente con inventarios suficientes y una adecuada logística de combustibles para que las plantas térmicas puedan operar sin restricciones.

Inspección de Superservicios

Como parte del proceso de preparación ante el desarrollo de ‘El Niño’ en el país y así constatar las condiciones de operación de las plantas térmicas, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita preventiva a Termocartagena.

“Toda matriz de generación debe estar en condiciones óptimas. Seguiremos recorriendo las plantas del país, tanto hídricas como térmicas. Esa es nuestra responsabilidad y así la estamos ejerciendo por instrucciones del presidente”, afirmó el funcionario tras la inspección.

En ese sentido, según Superservicios, las visitas contemplan cuatro frentes de revisión: el estado actual de los equipos, las condiciones técnicas de operación, el plan de mantenimiento previsto, y los esquemas de suministro de combustible. También se verificaron las condiciones de precios de oferta en bolsa, un factor determinante para la sostenibilidad del sistema.

Afinia refuerza trabajos técnicos por aumento de la demanda

La empresa Afinia informó que adelanta trabajos técnicos en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los 11 municipios del sur del Magdalena, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía ante el crecimiento sostenido de la demanda.

Según la compañía, el consumo energético registró un aumento del 7,9 % frente a febrero de 2025, mientras que abril presentó las cifras de demanda más altas en lo corrido del año.

Este comportamiento estaría asociado principalmente a las altas temperaturas y al incremento en el uso de equipos de refrigeración en hogares y establecimientos comerciales.

Ante este panorama, Afinia aseguró que continúa fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas para responder a las exigencias del sistema eléctrico, especialmente durante las temporadas de calor intenso, cuando aumenta la presión sobre la infraestructura energética.