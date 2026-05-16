Un espaldarazo ha recibido la ciudad de Barranquilla en el manejo de sus finanzas al obtener la calificación AAA(col), la nota más alta posible en Colombia que es otorgada por la firma Fitch Ratings, una de las tres agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo.

De acuerdo con el informe, entre los factores que impulsaron esta calificación se encuentra que la ciudad puede recaudar más recursos propios, lo que se refleja en el pago de impuestos como predial e industria y comercio (ICA), lo que la hace menos dependiente de los giros del Gobierno nacional.

“La dinámica económica local es favorable y el Distrito está implementando estrategias fiscales para aumentar la recaudación general. Las tendencias positivas de ingresos observadas entre 2021 y 2025 se atribuyeron a las políticas fiscales y de gestión aplicadas por la administración local”, destacó Fitch Ratings en su informe.

Es de anotar que, a corte del mes de abril, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) del Distrito –conformados por el impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de delineación urbana y otros ingresos no tributarios– superaron el billón de pesos, , destacándose los $526.641 millones por impuesto predial y $449.738 millones por industria y comercio.

Dicha cifra tuvo un crecimiento del 12 % en comparación con el periodo enero – abril de 2025, un 33 % con relación al mismo periodo en 2024 y un 63 % respecto al corte de abril de 2023.

Otro de los factores que destacó Fitch Ratings es que el 90 % de los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo se encuentran en marcha, al tiempo que la deuda ha sido refinanciada de forma ordenada.

“El Distrito refinanció aproximadamente 40 % de su deuda de largo plazo. En línea con la última revisión de calificación, Barranquilla planea contratar $3 billones de deuda para financiar el plan de desarrollo de la administración actual, que concluirá en 2027. Tendrá desembolsos parciales y pago de deuda que incrementarán la deuda apenas a $4,4 billones, equivalentes solo a 6 % del PIB”, agregó la firma calificadora.

Además, se destacó que la capital del Atlántico fue la segunda ciudad con mayor aumento de pasajeros aéreos en el país en febrero de 2026, reflejando un crecimiento económico y turístico sostenido.

“El sólido desempeño fiscal de Barranquilla, reflejado en el margen operativo (MO) de doble dígito, respalda un ambicioso plan de desarrollo, financiado mediante diversas fuentes, incluida deuda en moneda extranjera”, anotó.

El impacto

Para el alcalde Alejandro Char, la obtención de esta calificación es el reflejo de “una ciudad que invierte, ejecuta obras, transforma vidas y, al mismo tiempo, maneja con responsabilidad los recursos públicos”.

En la misma línea, el mandatario distrital aseguró que de esta manera se refrenda la “confianza, buena gestión y resultados. Hoy Barranquilla le demuestra a Colombia que sí es posible crecer con solidez financiera”.

De acuerdo con lo informado por el Distrito, esta calificación se puede comparar que esta distinción equivale a sacar la máxima nota en el colegio de las finanzas públicas.

“Eso significa que Barranquilla es una ciudad confiable, que paga sus deudas y maneja bien el dinero de sus ciudadanos”, se subrayó desde la administración distrital.

¿Qué gana la ciudad?

Con la calificación AAA(col), la capital del Atlántico puede acceder a créditos más baratos, porque los bancos y los inversionistas saben que Barranquilla es buen pagador.

Además, le permite financiar obras de infraestructura, salud, educación y turismo con mejores condiciones.

En ese sentido, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que detrás de esta calificación hay inversión social, recuperación de espacios públicos, infraestructura, sostenibilidad y proyectos en beneficio de la gente.

“Somos una ciudad que genera confianza. Que planea, ejecuta y transforma, mientras administra con responsabilidad los recursos. Refleja la capacidad de Barranquilla para seguir creciendo con visión, solidez financiera y una apuesta de la Alcaldía con la gente en el centro”, resaltó la funcionaria.

A su turno, Henry Cáceres, secretario de Desarrollo Económico del Distrito, indicó que esta calificación “demuestra al país que crecer con buena gestión sí es posible” al posibilitar “mayor confianza, mayor inversión y mayores oportunidades”.

Cabe recordar que, a finales de 2025, Barranquilla tenía la calificación AA(col) con perspectiva estable de sus finanzas. Además, la perspectiva financiera sigue siendo estable, lo que indica que Fitch Ratings no espera cambios en la calificación durante los próximos 12 a 18 meses.

Más voces de respaldo

El representante a la Cámara electo, Welfran Mendoza, destacó que “cuando hay gestión, responsabilidad fiscal y resultados, las calificadoras internacionales independientes hablan solas”.

En ese sentido, puso de presente que mientras “Fitch Ratings bajó la calificación de Colombia a BB en diciembre 2025 por déficit fiscal persistente y deuda creciente, Barranquilla sube”.

Por su parte, el congresista Gersel Pérez también celebró la calificación y recalcó que “demuestra que con buena gestión, responsabilidad y visión sí es posible crecer y transformar la ciudad”.