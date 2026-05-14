La emblemática plaza San Nicolás volverá a brillar durante la noche de este sábado con un espectáculo de música en vivo y gastronomía en las ‘Noches de Centro’, un espacio cultural para que propios y visitantes disfruten de la tradición que evoca uno de los sectores donde crecieron los cimientos de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde Alejandro Char, este espacio se ha consolidado con una visión de atracción turística para todos.

“Los esperamos a todos este sábado a las 7 de la noche para vivir una noche bien barranquillera con música, cultura, comida sabrosa y artistas invitados como Pachalo y Oscar Prince. Seguimos recuperando y disfrutando juntos el corazón de nuestra ciudad. Nos vemos en el Centro”, declaró.

El mandatario distrital resaltó que “queremos que el Centro vuelva a brillar de día y de noche. Por eso realizamos actividades como estas, para que todos vengan y se enamoren de su magia. Desde la Administración distrital estamos implementando un plan de recuperación integral para fortalecer no solo su vocación comercial, sino turística e incluso de vivienda”.

Seguidamente, Char contó: “Esta estrategia ha tenido gran acogida entre el público porque evoca esas noches mágicas del Centro, en el corazón de la ciudad donde Barranquilla afianzó sus músculos al progreso y tejió los cimientos de su historia como pionera en Colombia”.

De esta manera, la esencia de este sector de la ciudad está más viva que nunca, con una transformación y recuperación del centro histórico de la ciudad con una nueva visión de atracción turística.

Cabe resaltar que el evento contará con el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y tranquilidad, al igual que vigías del espacio público y personal de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Barranquilla.