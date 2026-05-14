El reconocido actor Dylan Sprouse, de ‘Zack & Cody, gemelos en acción’, anunció junto a su esposa Barbara Palvin que serán padres por primera vez. El anuncio se hizo a través de sus redes sociales, con una emotiva fotografía de ambos, en la que Sprouse pone su mano sobre el vientre de su amada Barbara.

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El artista y la modelo se conocieron en 2018, luego de que él le escribiera por Instagram tras coincidir en una fiesta. Después, en 2023 se casaron en Hungría, país de origen del ‘ángel de Victoria’s Secret’. Desde entonces han sido inseparables.

Tras el anuncio, de inmediato diferentes celebridades manifestaron su alegría por la noticia y les dejaron mensajes de felicitación. “¡Sí, finalmente!, estoy muy feliz por ustedes dos”, escribió Lele Pons. “Estoy tan feliz por los dos”, añadió la exestrella de Disney, Dove Cameron. “El más hermoso y genial bebé está llegando. Estoy muy feliz por ustedes”, agregó la modelo Sara Sampaio, entre otras celebridades.

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En las imágenes se observa a la pareja vistiendo trajes formales y elegantes. El actor luce un smoking negro y la modelo un vestido largo azul celeste; publicaron además una ecografía de su bebé y la posición en la que tiene sus manitos, y por lo cual ellos también hicieron ese señal con sus manos, demostrando que están en sintonía con su pequeño.