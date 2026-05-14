Morat, La banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad continúa expandiendo los límites de su universo musical con el lanzamiento de ‘Lo Poco Que Yo Quiero’, su nuevo sencillo junto a la estrella del vallenato Silvestre Dangond.

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La canción, primer adelanto de su próximo álbum “Ya Es Mañana - Parte 2”, que verá la luz en 2027, une dos mundos aparentemente distintos, bajo una misma intensidad emocional, demostrando una vez más la capacidad de Morat para romper barreras sonoras sin perder la esencia que los ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de habla hispana.

“Lo Poco Que Yo Quiero” trae a Silvestre Dangond al mundo sonoro de Morat, construyendo un punto de encuentro donde el pop/rock y la intensidad narrativa del vallenato conviven desde la esencia artística del grupo.

Desde ahí nace también la carga sentimental de la canción: una historia atravesada por la frustración del desamor y por ese momento en el que querer a alguien deja de sentirse esperanzador para convertirse en una necesidad emocional imposible de soltar.

Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo.

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Producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quienes también participaron en la composición junto a Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas, el sencillo abre con una figura de guitarra constante que nunca desaparece y se convierte en la columna vertebral del tema.

Sobre ella, Morat mantiene su claridad melódica característica, pero llevándola hacia un terreno más inquieto e intenso, mientras que Silvestre Dangond aporta una ejecución vocal cruda y visceral que se siente más cercana a una confesión que a una interpretación tradicional. El coro refuerza esta sensación con versos como: “y me estoy volviendo loco… me desespera que me digan que tengo que ser feliz sin poco / y lo poco que yo quiero es que me quieras”.

El videoclip oficial, realizado por We Want To Film bajo la dirección de Charlie Nelson, fue grabado en Miami en el exclusivo bar Medium Cool Cocktail, y su concepto hace parte del universo visual que acompañará “Ya Es Mañana - Parte 2”, el sexto álbum de estudio del grupo.

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Dentro de esa narrativa, Morat llega a distintos espacios donde ocurren historias que dialogan directamente con cada canción. En el clip de “Lo Poco Que Yo Quiero”, un hombre espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca aparece.

A medida que pasa el tiempo, la incertidumbre y la desesperación comienzan a consumirlo, conectando de forma inmediata con la sensibilidad del tema. En medio de esa atmósfera, los integrantes de Morat se toman el escenario con una poderosa interpretación en vivo, mientras Silvestre Dangond aparece desde la barra del bar sumándose a la intensidad emocional de la historia.

El lanzamiento de “Lo Poco Que Yo Quiero” llega en un momento decisivo para Morat, que recientemente tuvo un exitoso paso por el Coachella 2026 con dos memorables presentaciones en Indio, California, consolidando su impacto internacional y reafirmando el crecimiento global de su propuesta artística.

Además, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas fueron anunciados recientemente como embajadores de Adidas y Panini con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Como parte de la alianza con Panini, Morat protagonizó el lanzamiento oficial de su álbum en el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un encuentro que reunió a la banda junto a Radamel Falcao García en una noche que celebró dos de las grandes pasiones de Colombia: la música y el fútbol. La imagen de Morat, primer grupo musical en colaborar con la marca, estará presente en los puntos de venta oficiales de Panini en el país durante la realización del Mundial 2026.

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El estreno de “Lo Poco Que Yo Quiero” también coincide con el éxito en ventas de la residencia de conciertos más importante en la carrera de la banda en Colombia. Como parte de su nueva gira “Ya Es Mañana World Tour”, Morat se presentará con seis fechas completamente agotadas en el Movistar Arena de Bogotá los días 14, 15 y 16, y 21, 22 y 23 de agosto.

Estos conciertos hacen parte del histórico récord de más de 24 shows sold out en países como Chile, Argentina y España, al tiempo que la agrupación continúa sumando nuevas fechas en otros territorios, entre ellos, México.