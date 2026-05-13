A sus 46 años, Silvestre Dangond atraviesa uno de los momentos más movidos de su carrera. Luego de celebrar su cumpleaños número 46 el pasado 12 de mayo, el cantante guajiro concentra ahora la atención de sus seguidores en dos anuncios que han generado gran expectativa: el estreno de una colaboración con Morat y su regreso al estadio Estadio El Campín.

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El intérprete nacido en Urimita confirmó que este miércoles 14 de mayo verá la luz “Lo poco que yo quiero”, una canción que mezclará el vallenato con el sonido pop romántico que ha convertido a Morat en una de las bandas colombianas con mayor proyección internacional.

La unión tomó por sorpresa a muchos seguidores, especialmente por tratarse de dos estilos musicales que pocas veces coinciden en una misma producción. Sin embargo, desde que se conoció el anuncio, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, teorías y mensajes de expectativa sobre el resultado de esta colaboración.

Morat anunció la canción con Silvestre en redes y habló del entusiasmo por el proyecto

La noticia fue revelada a través de las historias de Instagram de Morat, donde Juan Pablo Isaza y Martín Vargas compartieron parte de la emoción que les dejó trabajar junto a Dangond.

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“Estamos felices con el resultado”, afirmaron los artistas, aunque evitaron adelantar detalles sobre el proceso creativo o el sonido definitivo del tema.

La canción será estrenada oficialmente este 14 de mayo a las 6:00 p. m. y aparece en un momento importante para ambas partes. Mientras Morat continúa consolidando su presencia en el pop latino con éxitos como “Cómo te atreves”, “Besos en guerra” y “No se va”, Dangond sigue apostándole a nuevas fusiones sin desprenderse del vallenato.

El Campín será escenario del cuarto estadio de Silvestre Dangond en Bogotá

La celebración del cumpleaños número 46 del cantante también coincide con la recta final hacia el concierto que ofrecerá este 15 de mayo en Bogotá. La presentación marcará el cuarto estadio de Silvestre Dangond en la capital y, además, servirá como cierre de su reencuentro musical con Juancho De La Espriella tras la gira que ambos realizaron juntos.

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El espectáculo fue concebido alrededor de una idea clara: un repertorio tan amplio no cabe fácilmente en una sola noche. Por eso, el concierto promete un recorrido por distintas etapas de la carrera del artista, incluyendo canciones que se han mantenido vigentes entre varias generaciones.

Con premios como el Latin Grammy y reconocimientos en galas como Premio Lo Nuestro, Dangond llega a esta nueva celebración artística convertido en una de las figuras más influyentes del vallenato contemporáneo y en un nombre habitual dentro de las grandes giras y colaboraciones de la música colombiana.