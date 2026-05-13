La vuelta de Amaia Montero a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh se ha convertido en el acontecimiento más relevante del pop español en este 2026; sin embargo, el éxito de sus primeras presentaciones en Bilbao se vio empañado por una ola de especulaciones en las redes.

Ante los rumores que sugerían una posible cancelación de la gira debido a supuestos problemas vocales o inestabilidad emocional, la cantante ha emitido un comunicado contundente para aclarar su situación actual y confirmar la continuidad del proyecto.

Puede que le esté pasando lo mismo que les pasó a Miguel Bosé, Alicia Villarreal y Tiziano Ferro.



La depresión les está comiendo la voz.



Pero dime, entonces, ¿por qué los fans que tanto hablan de salud mental no le recomiendan que mejor no cante?pic.twitter.com/A14EqWqPFM — El Güero (@ElOtroGuero) May 11, 2026

La artista ha sido tajante al negar cualquier intención de abandonar la formación o suspender los compromisos pactados. Según relató la propia Montero, la narrativa sobre su supuesta “devastación” dista mucho de la realidad: tras actuar ante más de 30.000 personas en Bilbao, su única prioridad fue el aislamiento necesario para la recuperación física. “Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños”.

El revuelo mediático llegó a oídos de la vocalista a través de su entorno cercano, lo que la motivó a responder con un “rotundo NO” a las dudas sobre su permanencia en la gira. Para Montero, las críticas vertidas en redes sociales no son más que ruido externo que no empaña el orgullo que siente por el reencuentro con sus compañeros de banda.

Uno de los puntos más significativos de su declaración pública ha sido la referencia a los desafíos de salud mental que enfrentó en años anteriores. Con una perspectiva de superación, la intérprete aseguró que “si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”. Esta afirmación subraya la fortaleza con la que ha asumido este regreso, situando su bienestar personal como la base de su carrera.

Amaia Montero, "devastada" tras las críticas por su actuación en el inicio de la gira con La Oreja de Van Gogh: "Se está planteando si es capaz de continuar" pic.twitter.com/xsKNunkk8P — Real Time (@RealTimeRating) May 12, 2026

Por su parte, los integrantes de La Oreja de Van Gogh han cerrado filas en torno a su compañera. Xabi San Martín, tecladista y compositor del grupo, ha defendido públicamente el compromiso de la cantante, destacando que ha trabajado intensamente en su preparación para estar a la altura de las exigencias de una gira de esta magnitud.

Hasta el momento, el calendario de conciertos se mantiene sin alteraciones y la banda se prepara para sus próximas citas internacionales, consolidando un regreso que, pese a las críticas aisladas, cuenta con el respaldo masivo del público en las taquillas.