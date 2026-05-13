Un tribunal federal de Los Ángeles condenó este miércoles a dos años de prisión a Erik Fleming, el contacto clave que coordinó la llegada de la ketamina hasta la casa de la estrella de ‘Friends’ Matthew Perry y por la que falleció en octubre de 2023 por una sobredosis.

“Erik Fleming fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares”, informó a EFE un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles.

Fleming se enfrentaba a una sentencia de hasta 20 años de cárcel tras haber admitido su responsabilidad directa en la entrega de 50 viales de ketamina, la mitad de los cuales fueron suministrados durante los últimos cuatro días de vida de Perry.

En una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto, el acusado se declaró culpable de haber conseguido los viales, proporcionados por Jasveen Sangha, conocida como la ‘Reina de la Ketamina’, para entregárselos personalmente al asistente del actor en los días previos al fallecimiento.

La condena de Fleming se suma a las de los médicos Mark Chávez y Salvador Placensia, ambos condenados a ocho meses de arresto domiciliario y a 30 meses de prisión federal, respectivamente.

Mientras que Sangha, la principal responsable en el caso, fue condenada el pasado 8 de abril a 15 años de prisión por su responsabilidad en traficar el analgésico que provocó la muerte de Perry.

Según documentos judiciales, la Reina de la Ketamina, colaboró ​​con Fleming para distribuir la sustancia a Perry, a sabiendas de los problemas de drogadicción que padecía el intérprete.

Tras la condena de Fleming, solo quedará pendiente una última resolución contra el asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, prevista para el próximo 27 de mayo, y con la que la Justicia estadounidense dará el carpetazo definitivo al caso de la muerte del intérprete.

Perry, popularmente conocido por su personaje de Chandler Bing en la serie de ‘Friends’, había hablado públicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022).