El tiempo pasa volando, de eso no cabe la menor duda. Ya se ha cumplido un año de la muerte del actor estadounidense Matthew Perry, recordado por haber interpretado al personaje de Chandler Bing, en la serie Friends, papel por el que obtuvo una nominación al Premio Emmy en 2002.

Jennifer Aniston, la estrella de Friends, ha recordado algunos momentos especiales con su amigo Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre de 2023.

Lea aquí: Con sus Caravanas Bacanas, la Reina Tatiana ha visitado 15 barrios de Barranquilla

A través de una publicación en Instagram, la artista reflexionó sobre el dolor que le causó la partida del actor y honró su memoria con tiernas fotografías de los años que compartieron en las grabaciones del programa de comedia.

En una de las postales, Aniston hace un gesto hacia la cámara, y Perry, mirando hacia un costado, la abraza. En otra imagen, ella sonríe cuando él le da un beso en la frente; ambos parecen estar en uno de los sets de Friends.

Aniston también acompañó las imágenes con tres emoticones: una curita, un corazón rojo y una paloma, junto a las palabras “1 año”. Además, mencionó la fundación creada por la familia de Perry tras su muerte, que se dedica a ayudar a quienes luchan contra la adicción, un tema que marcó la vida del famoso que encarnaba a “Chandler Bing”.

Durante diez años, Jennifer y Matthew compartieron pantalla, con ella interpretando a Rachel Green. Su estrecha amistad perduró incluso después del término de Friends.

Dos meses después de la conmoción por el trágico final de Perry, que sacudió a la industria, la artista habló sobre su compañero, asegurando que él partió siendo una persona feliz y que estaba tratando de retomar su vida lejos de los excesos.

“Quiero que la gente sepa que estaba realmente sano y mejorando. Estaba persiguiéndolo. Trabajaba muy duro. La verdad, le tocó una vida dura. Le echo muchísimo de menos. Todos le echamos de menos. Nos hacía reír tantísimo...”, expresó con lágrimas en una entrevista con “Variety”.

Claman justicia

La madre de Perry, Suzanne Morrison, su padrastro Keith Morrison, y sus tres hermanas compartieron su experiencia tras el fallecimiento del actor debido a los efectos agudos de la ketamina. Ahora, un juicio está programado para marzo de 2025 contra dos de los presuntos responsables de suministrarle las drogas.

“Estoy encantada,” expresó la madre de Perry sobre el juicio. Keith Morrison agregó con firmeza: “Lo que espero, y creo que las agencias involucradas también, es que la gente que se dedica a suministrar drogas que pueden matar esté en alerta. No importa cuáles sean tus credenciales profesionales, van a caer”.

Le puede interesar: Laura Osma, su amor por el Caribe y ‘Pimpinero: Sangre y gasolina’

La DEA y el LAPD iniciaron una investigación a principios de este año para encontrar a los responsables de suministrarle drogas a Perry, lo que resultó en el arresto de cinco personas en agosto, incluyendo al asistente de Perry, varios doctores y Jasveen Sangha, apodada la “Reina de la Ketamina”. Sangha y uno de los doctores enfrentarán juicio el próximo año y podrían recibir décadas de prisión.

Matthew Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su hogar en Los Ángeles. Su muerte fue declarada accidental, con factores como el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un medicamento para el tratamiento de trastornos por uso de opioides.

En un adelanto de la entrevista, Suzanne Morrison compartió su preocupación sobre una de sus últimas conversaciones con su hijo: “Él pasó por un momento, curiosamente justo antes de morir, en el que me mostraba una de sus nuevas casas y se acercó para decirme: ‘Te amo mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora’. Fue como una premonición. No lo pensé en el momento, pero luego recordé cuánto tiempo había pasado desde que tuvimos una conversación así. Fueron años.”

Keith Morrison comentó que, hasta donde sabía, Perry se mantenía sobrio en el momento de su fallecimiento. “Así me lo parecía. Aunque había sido tratado con ketamina, no parecía algo que no pudiera controlar,” explicó. “Aunque siempre estaba esa preocupación sobre lo que realmente hacía.”

En memoria de Perry y para apoyar a personas con problemas de adicción, su familia creó la Fundación Matthew Perry de Canadá, con su hermana Caitlin al frente como directora ejecutiva.