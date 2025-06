La boda del año ya tiene nombre y apellido: Jeff Bezos y Lauren Sánchez. El magnate detrás de Amazon y la periodista estadounidense de ascendencia mexicana decidieron darse el “sí, acepto” en una celebración de ensueño que durará tres días, donde el lujo, las celebridades y el derroche no conocen límites.

La pareja que hizo pública su relación en 2019, desde su compromiso en mayo de 2023,ha acaparado la atención mediática, y ahora, su boda no solo consolida su historia de amor, sino que promete ser uno de los eventos sociales más deslumbrantes del año. Con locaciones secretas, logística de alto nivel y seguridad reforzada, el enlace une lo más selecto del jet set mundial en un entorno exclusivo, la gran Venecia, Italia.

El día exacto del matrimonio entre el también propietario de Blue Origin (empresa de transporte aeroespacial) y la autora de libros infantiles, quienes este miércoles arribaron a la ciudad italiana, aún es confidencial, al igual que el lugar de la ceremonia nupcial, el cual ha sido cambiado a último momento por cuestiones de seguridad, según informa la prensa italiana.

En un principio, explican, se había previsto organizar la ceremonia en la Escuola Grande de la Misericordia, un espléndido palacio en el barrio de Cannaregio, pero a raíz de las múltiples protestas que rechazan el nivel de lujo de esta boda, ahora se han trasladado al Arsenale, el lugar donde se celebran las Bienales de Arte y Arquitectura al ser considerado más privado y de fácil acceso.

El hotel en el que pasarán estos plácidos días es el Aman, uno de los más lujosos de Venecia y fue el mismo que eligieron George Clooney y Amal Alamuddin para su enlace en 2014.

Millones por doquier

Se calcula que la boda junto a los eventos alternos cuesten entre US$46.5 y US$55.6 millones, según autoridades locales. A pesar de las especulaciones de una boda sin precedentes, las autoridades locales informaron que al matrimonio del multimillonario “solo se invitaron a 200 personas”.

El presidente de la región del Veneto, Luca Zaia, aseguró en un comunicado que Bezos y Sánchez han triplicado la donación que habían anunciado en favor de la ciudad, hasta los tres millones de euros.

Esta cantidad de “extraordinaria generosidad” estará dirigida a tres entidades de la ciudad, el consorcio científico y ambientalista Corila, la Universidad Internacional de Venecia y la Oficina de la UNESCO.

La pareja alquiló 30 taxis acuáticos para el traslado de los invitados desde el aeropuerto hasta los cinco hoteles de lujo que fueron reservados especialmente para la ocasión. Autoridades de la región del Véneto estiman la llegada de unos 90 aviones privados, y confirmaron que el mega yate de Bezos, avaluado en 500 millones de dólares, ya se encuentra en la laguna veneciana.

Shakira entre los invitados

Según fuentes cercanas, el evento reúne a celebridades como Katy Perry —quien voló con Sánchez en el viaje espacial exclusivamente femenino de Blue Origin de Bezos en abril pasado—, Kim Kardashian, Kris Jenner y Eva Longoria.

Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, fue una de las primeras personalidades influyentes en llegar a Venecia junto a su familia para la boda.

Además, se esperan invitados procedentes del mundo del espectáculo como Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger y Elton John.

En medio de protestas

En los últimos días, grupos de vecinos y activistas han protestado contra esta ceremonia alegando que, de este modo, se vende la icónica Ciudad de los Canales, Patrimonio de la Humanidad.

El comité denominado “No hay espacio para Bezos” ha convocado una protesta para el sábado a las 17:00 horas local, mientras que el pasado jueves desplegaron pancartas contra el multimillonario desde el campanario de San Giorgio o sobre la monumental Plaza de San Marcos.

“Estamos muy orgullosos de que gracias a nosotros se haya cambiado el lugar de la boda, ¡No somos nadie, no tenemos dinero, nada! Solo somos ciudadanos que empezamos a organizarnos y logramos expulsar de la ciudad a una de las personas más poderosas del mundo", dijo Tommaso Cacciari, del grupo “No Space for Bezos” (No hay espacio para Bezos).