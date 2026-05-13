Bajo una atmósfera de expectativa y orgullo cultural, este lunes 11 de mayo se dio inicio al montaje oficial de la Feria AMA (Arte Manual Ancestral) 2026.

El recinto del Centro de Eventos Puerta de Oro ha comenzado su transformación bajo la dirección de la reconocida productora Páramo Lab, encargada de materializar una puesta en escena para recibir la exhibición de artesanías más importante de la región, marcando el comienzo de una semana dedicada a exaltar la maestría de nuestras manos atlanticenses.

Desde las primeras horas, equipos de logística, diseñadores y maestros artesanos han trabajado de manera coordinada para dar forma a lo que será una experiencia inmersiva. El diseño del montaje este año apuesta por una estética minimalista y elegante, donde la propuesta de señalética es elaborada íntegramente en tela sublimada, para que las piezas, verdaderos tesoros de nuestra herencia, sean las protagonistas absolutas en un entorno que respira sofisticación.

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La feria, que se llevará a cabo desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo, se consolida como una plataforma de negocios de primer orden, contando con la participación de 105 stands para marcas nacionales. Esta selección garantiza una oferta diversa y de alta calidad, elevando el trabajo artesanal a un nivel de exclusividad y lujo.

“Ya estamos desde Puerta de Oro viviendo la cuenta regresiva para AMA 2026. En solo tres días abriremos las puertas de esta gran feria que exalta el talento, la tradición y el lujo artesanal de nuestra gente. Los esperamos para descubrir piezas maravillosas, propuestas innovadoras y toda la magia que hemos preparado para ustedes en este gran evento”, expresó la primera Gestora Social del Atlántico, Liliana Borrero.

Una vitrina de lujo

La Feria AMA no es solo un evento comercial, es el punto de encuentro donde la tradición se eleva a la categoría de lujo artesanal. En esta edición, los asistentes podrán apreciar una curaduría excepcional que incluye:

* Técnicas ancestrales: desde el tejido en palma de iraca hasta la talla en madera de náufrago y el trabajo en arcilla.

* Innovación en el diseño: productos que fusionan el saber tradicional con líneas contemporáneas, ideales para el mercado nacional e internacional.

* Cultura viva: espacios dedicados a contar la historia detrás de cada artesano, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el valor del comercio justo.

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Impacto y proyección

El montaje, que continuará durante los próximos días, prepara el escenario para una agenda académica y comercial robusta. Este esfuerzo conjunto busca no solo dinamizar la economía del sector artesanal, sino también posicionar al departamento del Atlántico como un referente de industrias creativas y salvaguarda del patrimonio inmaterial.

Se invita a los medios de comunicación y al público general a seguir de cerca los preparativos de esta feria, que promete ser una celebración de identidad, delicadeza y talento excepcional.