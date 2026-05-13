El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una tutela que busca tumbar la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, que sacó al candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, de la consulta interpartidista del pasado 8 de marzo.

El ciudadano solicita que se amparen los derechos al debido proceso y a elegir porque un abogado con investigaciones en su contra alcanzó a ser conjuez del caso, a pesar de que a la postre renunció.

Se teme, incluso, que la acción constitucional puede alterar la agenda electoral a las presidenciales.

La tutela llegó al despacho del magistrado Luis Gilberto Ortegón y fue presentada por el ciudadano Luis Alfredo Castro.

En su momento, el argumento del CNE para dejar por fuera a Cepeda Castro de la consulta de centro-izquierda ‘Frente por la Vida’ fue que el senador ya había formado parte de la consulta partidista del 26 de octubre pasado.y no podía participar también en la interpartidista.

“El CNE ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que del partido más influyente y más grande que hay hoy en Colombia. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática”, dijo el candidato oficialista en su momento.

En todo caso, una de las posibilidades con esta tutela es que se falle ordenando la inclusión de Cepeda en la consulta, lo que modificaría el calendario electoral. Aunque ya la Registraduría tiene todo listo para los comicios presidenciales de la primera vuelta el próximo 31 de mayo.

El ciudadano además cuestiona la designación del abogado Gustavo Coral como conjuez para dirimir la participación de Cepeda pese a que tenía en su contra supuestos procesos disciplinarios, que según el accionante comprometían objetivamente la apariencia de imparcialidad exigible.

Sin embargo, Coral renunció a ser conjuez de ese caso a inicios de febrero, por lo que su postura no fue tenida en cuenta en la decisión final.