Con la promesa de ofrecer un servicio VIP y bajo los más altos estándares de seguridad en salud, este jueves fueron inauguradas dos salas de cirugía en ‘Beleza Luxury Boutique clinic’, dirigida por el cirujano plástico reconstructivo Carlos Merlano, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

El especialista explicó que el proyecto, que pronto abrirá formalmente sus quirófanos en la calle 81 #46-42, al norte de la ciudad, es el resultado de un proceso de más de 40 meses de trabajo. Primero se adquirió el local, luego se demolió por completo la infraestructura existente y se levantó desde cero, bajo criterios internacionales de bioseguridad.

“Duramos 20 meses en la construcción y con eso inauguramos la IPS con consulta externa. Otros 18 meses nos tomó habilitar las dos salas de cirugía”, señaló Merlano.

Aseguró que el concepto es lujo al servicio de la medicina estética. “Queremos que cada paciente se sienta único, que la atención sea totalmente personalizada, como una experiencia boutique”, explicó.

Uno de los ejes centrales de la clínica es la garantía de un equipo médico con plena certificación. Todos los profesionales cuentan con aval del Ministerio de Salud y Educación de Colombia, la Secretaría de Salud en sus niveles nacional y departamental, y la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica.

“Eso nos garantiza que el paciente que venga a operarse acá tendrá la tranquilidad de estar en manos de un cirujano plástico idóneo, con experiencia y experticia comprobada”, recalcó el director científico.

Puesta en marcha gradual

Aunque la apertura simbólica se dio este jueves, las salas entrarán en funcionamiento entre el 1 y el 15 de octubre, una vez se culminen protocolos adicionales de bioseguridad y sistemas de higienización.

“Hoy queríamos abrir las puertas a los profesionales y a la comunidad médica. Después cerraremos por unos días para afinar los procesos y estar listos para recibir pacientes con todas las garantías”, detalló Merlano.

Turismo médico y de lujo

La apuesta por consolidar a Barranquilla como un referente del turismo médico es uno de los objetivos de este centro especializado en cirugía plástica que busca ofrecer no solo procedimientos estéticos, sino una experiencia integral basada en lujo, confort y altos estándares de seguridad.

Ruby Lapeira, gerente general de la clínica, explicó que la idea detrás de este proyecto es combinar medicina certificada con hospitalidad de primer nivel, creando un espacio exclusivo que responda a la creciente demanda de pacientes nacionales e internacionales.

“Básicamente, el concepto es una experiencia de lujo en turismo médico en salud. Diseñamos un lugar de confort, lujo, seguridad del paciente, calidad del servicio y cumplimiento de la normatividad vigente, para que el paciente sienta que tiene un lugar confiable y único”, señaló.

Jeisson Gutierrez Experiencia integral basada en lujo, confort y altos estándares de seguridad.

A diferencia de otros centros de salud, Beleza Luxury fue concebida desde su origen para enfocarse únicamente en la cirugía plástica. Este sello de especialización busca diferenciarla en un mercado cada vez más competitivo, donde Colombia ya se posiciona como uno de los destinos más buscados por extranjeros para este tipo de procedimientos.

“Quizás tenemos muchos lugares especialistas en salud, pero no son exclusivos en cirugía plástica. Este lugar fue diseñado para esto”, recalcó Lapeira.