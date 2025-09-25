Barranquilla vuelve a latir en acuarela. Este 26 de septiembre, el Capítulo Barranquilla de IWS Colombia invita a artistas, estudiantes y amantes del arte a sumarse al Cuarto Encuentro de Acuarelistas al Aire Libre, conmemorando el mes del Patrimonio en una jornada de creación colectiva pintando las casas patrimoniales del Barrio El Prado.

Lea aquí: Estoy feliz de seguir haciendo música a mis 86 años: Alci Acosta

El sitio de encuentro será en la emblemática Casa de la Cultura “La Perla” de la Universidad Simón Bolívar, quien se ha vinculado activamente al evento.

Este nuevo encuentro se enmarca en el espíritu de la International Watercolor Society (IWS), que promueve la paz y la armonía a través de la acuarela como medio de expresión universal.

El Capítulo Barranquilla busca consolidar una red de artistas que pinten desde la emoción, el paisaje y la memoria, fortaleciendo el vínculo entre arte y territorio.

“Este cuarto encuentro es más que una jornada artística: es una celebración del nacimiento de una comunidad que pinta desde la paz, la naturaleza y el corazón de Barranquilla”, dijo Francisco Daza, líder del capítulo.

Le puede interesar: Shakira obtuvo el galardón a Mejor Canción Pop/Urbano en los Premios Juventud 2025

El afiche oficial del evento ya está disponible: La convocatoria está abierta a todos los que deseen explorar la acuarela y otras técnicas en un entorno inspirador. ¡

Trae tus pinceles, tu emoción y tu mirada! Para pintar juntos el patrimonio que nos une.