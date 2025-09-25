La música latina vuelve a brillar en la edición 22 de Premios Juventud, celebrada este jueves 25 de septiembre en Panamá. Una noche cargada de estrenos, reivindicaciones y poder femenino marcó la entrega, en la que Shakira, Karol G y Bad Bunny fueron protagonistas de los primeros reconocimientos anunciados desde temprano.

La paisa Karol G abrió la jornada con Si Antes Te Hubiera Conocido, que se llevó el galardón a Tropical Hit. Poco después, Bad Bunny se impuso en Mejor Urban Track con DtMF y, junto a Myke Towers, conquistó Mejor Mezcla Urbana con Adivino.

En el terreno de la música mexicana, Carin León recibió el premio por El Amor de Mi Herida. El espacio para nuevos talentos recayó en la puertorriqueña De La Rose, elegida en la categoría La Nueva Generación Femenina.

Uno de los momentos más esperados fue el reconocimiento a Shakira, quien ganó en la categoría Mejor Canción Pop/Urbano por Soltera, un tema que desde su lanzamiento, hace justo un año, marcó un nuevo capítulo en su carrera.

El sencillo debutó con récord: 4.5 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el video latino en solitario más visto de 2024. El videoclip, grabado en el club LIV de Miami, no solo destacó por su despliegue visual sino también por el concepto que lo acompaña, ya que se trata de un himno a la libertad y al empoderamiento femenino.

En Soltera, Shakira transforma la noche de fiesta en una declaración de independencia. La artista, que en el pasado dedicó canciones al amor y a su vida personal, reaparece rodeada de amigas y colegas —Anitta, Danna Paola, Natti Natasha, Lele Pons y Winnie Harlow— en un relato que celebra la fuerza femenina y la complicidad entre mujeres.

Un detalle que no pasó desapercibido por los fans es una de las jóvenes en la habitación, que lleva escrito en la frente “Loba forever”, una referencia a una de las canciones más icónicas de Shakira, Loba, reafirmando su espíritu indomable y la esencia de este himno.