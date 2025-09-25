Los Rolling Stones, mítica banda de rock británica, anunciaron este jueves la reedición de su álbum de 1976 ‘Black and Blue’, que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre con seis temas inéditos, una nueva masterización y varios formatos de venta, anunció su discográfica Universal.

La banda, que celebra así las casi cinco décadas de su décimotercer álbum de estudio, hizo pública la noticia con el lanzamiento de una nueva versión de la canción ‘Shame, Shame, Shame’, de Shirley & Company, en un formato “más enérgico” y con un videoclip gráfico compuesto de fotografías y recortes de su trayectoria a modo de ‘collage’ que se estrenó este jueves.

‘Shame, Shame, Shame’, compuesto y producido originalmente por Sylvia Robinson, forma parte en este relanzamiento de un nuevo álbum con seis temas inéditos, entre los que también se encuentra la composición de Mick Jagger y Keith Ricards ‘I Love a Lady’ y otras cuatro instrumentaciones grabadas durante las sesiones de 1975.

“Musicalmente, ‘Black and Blue’ mostró el espíritu aventurero de los Rolling Stones al infundir reggae, funk y soul a su característico sonido roquero”, explicó Universal Music en un comunicado.

‘Black and Blue’ fue el primer álbum tras la incorporación como guitarrista de Ronnie Wood en sustitución de Mick Taylor y, en uno de los diferentes formatos, la banda incluye una nueva entrevista en la que Wood reflexiona sobre su incorporación al grupo.

“En ese momento, supe que ése era mi sitio”, dice Wood en la entrevista.

Tras su lanzamiento, alcanzó el número uno en las listas de ventas durante cuatro semanas consecutivas, obteniendo el disco de platino de inmediato, mientras que en Reino Unido, ‘Black and Blue’ logró escalar hasta el segundo lugar de la clasificación en mayo de 1976.

En el paquete de la reedición, compuesto por varios discos, también se incluirá la grabación íntegra del espectáculo en directo que la banda ofreció en seis conciertos consecutivos en el Earls Court Exhibition Centre de Londres, en el que estuvieron acompañados de artistas como Ian Stewart, Billy Preston y Ollie Brown.