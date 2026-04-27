En un mercado saturado de opciones para ver películas y contenido por streaming, los usuarios buscan plataformas gratuitas para disfrutar de estos contenidos sin pagar un solo peso, pero no tienen en cuenta los riesgos que esto conlleva.

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Plataformas ilegales como Magis TV y Xuper TV están de moda debido a su fácil acceso y al abanico de películas, series y programas actualizados que ofrecen de manera gratuita. A pesar de que ofrecen más contenido y variedad, generan un alto costo en términos de legalidad, seguridad y estabilidad.

En particular Magis TV es atractiva para usuarios que buscan canales en vivo y series recientes sin pagar, pero deben asumir los riesgos asociados. Tiene soporte en español, inglés y portugués, tanto en audio como en subtítulos, lo que la hace una plataforma más atractiva.

Incluso, aunque es menos formal en su estructura de usuario, también permite seleccionar idioma de subtítulos y cuenta con un modo de control parental para restringir contenido adulto. Sin embargo, su acceso no regulado la hace más vulnerable para menores si no se configura correctamente.

Magis TV brinda acceso a más de 1.300 canales en vivo, incluyendo deportes, telenovelas, anime, películas, y contenido para adultos. Pero dicho acceso puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes para robar información y datos confidenciales, debido a que se mueve en un ‘mercado pirata’.

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En este sentido, para reducir los riesgos asociados a la descarga de apps fraudulentas, es necesario escoger alternativas legales y seguras para proteger tanto los dispositivos como los datos personales y financieros. Entre ellas: YouTube; Pluto TV; FilmRise; Rakuten TV; y RTVE Play.

La descarga y utilización de Magis TV o XUPER TV en diferentes dispositivos como celulares, computadores, o televisores implica que los aparatos queden expuestos a amenazas informáticas que pueden comprometer la integridad de los sistemas y la privacidad de los usuarios.