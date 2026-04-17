El Gobierno nacional avanza en la discusión sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad en Colombia, tras conocerse el proyecto de decreto enfocado en la creación de entornos digitales más seguros. La propuesta, sin embargo, no contempla prohibiciones tajantes, sino que apunta a establecer reglas de juego claras, mecanismos de seguimiento y una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas tecnológicas y las familias.

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Asimismo, durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, explicó los alcances de la iniciativa, en medio de la creciente preocupación por los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes en internet.

Uno de los temas que más ha generado confusión es la supuesta prohibición del uso de celulares o redes sociales para menores. Frente a esto, la funcionaria manifestó que “no van a prohibir los celulares, no van a prohibir las redes, ni van a prohibir que los niños estén en las redes sociales”.

Según Murcia, el decreto no tiene facultades para aplicar ese tipo de medidas. En su lugar, plantea compromisos para las plataformas digitales, como Meta o TikTok, que deberán presentar reportes anuales sobre la actividad de usuarios menores de edad.

La intención de este enfoque es contar con información más precisa sobre los hábitos digitales de los jóvenes y, a partir de allí, formular políticas públicas sustentadas en datos.

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Por otro lado, el proyecto también contempla la conformación del Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia, previsto en la Ley 2489 de 2025. Esta instancia tendrá como misión coordinar esfuerzos entre distintas entidades del Estado y evaluar la información entregada por las plataformas tecnológicas.

Murcia destacó que el comité permitirá “articular las capacidades y sobre todo esas acciones para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital”. Aunque no se establecen restricciones directas, el decreto deja abierta la posibilidad de adoptar medidas más estrictas en el futuro si así lo justifican los datos recopilados.

En ese sentido, señaló que “si tenemos la información y evidenciamos que hay un alto porcentaje de abuso a menores se determinarán acciones concretas”.

Además, las cifras que motivan esta iniciativa reflejan un panorama inquietante. De acuerdo con el Ministerio TIC, cerca del 70% de los jóvenes consume contenidos en internet, con plataformas como YouTube y TikTok entre las más utilizadas.

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Este uso masivo también ha traído consigo riesgos importantes. La ministra advirtió sobre problemáticas como el acoso en línea, el grooming y otras formas de vulneración de derechos: “Los niños se están viendo expuestos sobre todo a la vulneración de sus derechos humanos, casos de grooming, de ciberbullying”.

También, alertó que el acceso a plataformas digitales no es exclusivo de adolescentes, ya que incluso menores de 2 o 3 años tienen contacto con estos entornos, lo que refuerza la necesidad de actuar desde edades tempranas.

Otro de los ejes del decreto es la corresponsabilidad. La ministra enfatizó que la protección de los menores no depende únicamente del Estado. “Es una corresponsabilidad no solo del Estado. Acá son varios actores que tienen que apostarle a esto”. Asimismo, se proponen estrategias como campañas de sensibilización en instituciones educativas, formación a docentes y el impulso de herramientas de control parental, aunque se reconoce que estas no siempre son efectivas frente a la habilidad de los menores para sortear restricciones.

Asimismo, durante la entrevista también se analizaron experiencias internacionales en países como Suecia, Francia y Australia, donde se han aplicado limitaciones al uso de tecnología en colegios.

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Además, Murcia señaló que Colombia aún está en una fase inicial frente a estos modelos, pero defendió un proceso progresivo. “Hoy Colombia transita en este decreto y unos años más nos daremos cuenta de que posiblemente podrán venir unas reglamentaciones más concisas”.

Finalmente, el debate no solo se centra en lo normativo, sino también en los efectos del uso de la tecnología en el desarrollo integral de los menores, lo que ha llevado a replantear su presencia en entornos educativos. La ministra insistió en que el reto también es cultural, pues implica transformar hábitos en el hogar, la escuela y la industria para promover un uso responsable de las herramientas digitales