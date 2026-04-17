En zona rural del municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare, se registró en las últimas horas un ataque armado que dejó como saldo cinco personas fallecidas.

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La masacre ocurrió en la vereda El Fical, cuando varias personas se encontraban departiendo en un establecimiento comercial y fueron sorprendidas por hombres armados en motocicletas. Hasta el momento, se desconocen las identidades de las víctimas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio de Villanueva en un llamado a la acción prioritaria, señalando que “la imposición de normas y otras formas de gobierno ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones de los derechos de la población”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) señaló que en la zona hay una disputa territorial entre el AGC (Clan del Golfo); el ELN ,a través del Frente José David Suárez; y disidentes de las FARC de los Frentes 28 y 10 del EMC.

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“Estos grupos han incursionado en zonas empobrecidas para demostrar su poder, reclutando a jóvenes vulnerables. La población en riesgo incluye campesinos, ganaderos, comerciantes y maestros, quienes enfrentan amenazas de desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores”, aseguró el Indepaz.

Asimismo, el instituto señaló que esta es la masacre número 38 ocurrida en 2026.