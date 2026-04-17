En zona rural del municipio de Villanueva, en el departamento de Casanare, se registró en las últimas horas un ataque armado que dejó como saldo cinco personas fallecidas.
Leer más: Corte Constitucional obliga a Meta a cambiar reglas de Instagram en Colombia tras caso de Esperanza Gómez
La masacre ocurrió en la vereda El Fical, cuando varias personas se encontraban departiendo en un establecimiento comercial y fueron sorprendidas por hombres armados en motocicletas. Hasta el momento, se desconocen las identidades de las víctimas.
Ofrecen hasta $200 millones por información que conlleve a la captura de los responsables de la masacre en Maicao
Por su parte, la Defensoría del Pueblo incluyó al municipio de Villanueva en un llamado a la acción prioritaria, señalando que “la imposición de normas y otras formas de gobierno ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violaciones de los derechos de la población”.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) señaló que en la zona hay una disputa territorial entre el AGC (Clan del Golfo); el ELN ,a través del Frente José David Suárez; y disidentes de las FARC de los Frentes 28 y 10 del EMC.
Ver también: Falleció en Bogotá el reconocido médico cirujano vascular Carlo Vallejo Mora
“Estos grupos han incursionado en zonas empobrecidas para demostrar su poder, reclutando a jóvenes vulnerables. La población en riesgo incluye campesinos, ganaderos, comerciantes y maestros, quienes enfrentan amenazas de desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual y reclutamiento de menores”, aseguró el Indepaz.
Asimismo, el instituto señaló que esta es la masacre número 38 ocurrida en 2026.