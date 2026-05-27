En medio de la disputa armada entre disidentes de las Farc, una violenta confrontación dejó más de 30 muertos en zona rural de San José del Guaviare, aunque organismos de Inteligencia estiman que la cifra podría elevarse hasta 50 víctimas.

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Las primeras informaciones indican que los enfrentamientos ocurrieron entre estructuras ilegales al mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, grupos que mantienen una fuerte batalla por el control territorial en esa región del país.

Durante los combates habría muerto alias Negro Primo, señalado como uno de los principales jefes de la estructura armada involucrada en la confrontación. Además, reportes preliminares advierten que alias Pescado, integrante del Bloque Amazonas de las disidencias lideradas por ‘Mordisco’, habría resultado herido.

Fuentes de Inteligencia señalaron que ‘Negro Primo’ tenía cerca de ocho años de trayectoria dentro de la organización ilegal, especialmente en el frente ‘Carolina Ramírez’, una de las estructuras con mayor influencia en el sur del territorio nacional.

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De acuerdo con el informe, inició como combatiente raso y fue ascendiendo progresivamente hasta convertirse en el segundo cabecilla del grupo armado.

Las autoridades aseguran que comenzó actividades criminales en 2017 y permaneció como integrante base entre 2018 y 2021. Posteriormente, entre 2022 y 2023, asumió funciones de mando medio y, para 2024, ya ejercía como responsable de las finanzas de la estructura.

En 2025 aparecía identificado como segundo al mando del grupo ‘Carolina Ramírez’, señalado por organismos oficiales de manejar corredores estratégicos para el narcotráfico, además de extorsiones y otras rentas ilegales.

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El documento de Inteligencia sostiene que su muerte representa la “pérdida de un mando con experiencia”, situación que afectaría la reorganización interna del grupo, principalmente en temas relacionados con recursos económicos y control territorial.

Asimismo, las autoridades advierten una posible “desmoralización” entre integrantes de esa estructura tras la caída de uno de sus máximos líderes.

Los organismos de seguridad también consideran que la ausencia de alias Negro Primo impactaría las fuentes de financiación derivadas del narcotráfico y las extorsiones, actividades que históricamente han sostenido a esa disidencia.

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Finalmente, las unidades de la Fuerza Pública permanecen desplegadas en la zona para confirmar lo ocurrido y avanzar en las verificaciones correspondientes.