Colombia centrará su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en la paz en Oriente Medio y la situación de las mujeres y los niños en los conflictos, según afirmó este lunes su representante permanente, Leonor Zalabata.

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La embajadora colombiana explicó durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de su presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, que acoge este mes de junio, que se celebrarán tres reuniones de alto nivel.

La primera de ellas, centrada en la mediación y el diálogo para una paz duradera en Oriente Medio, tendrá lugar el próximo 10 de junio y estará liderada por el presidente colombiano, Gustavo Petro. La segunda tratará sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz, se llevará a cabo el 17 de junio y estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy.

La tercera, sobre la infancia y los conflictos armados y la protección de la educación de la niñez afectada por los conflictos, se llevará a cabo el próximo 24 de junio.

Además de la reunión que presidirá Petro, el Consejo de Seguridad celebrará otras sesiones sobre Oriente Medio, con especial enfoque en Irán, Siria o Libia.

Se espera que el órgano también acoja durante este mes otras sesiones que, aunque no estén planificadas, se convoquen de urgencia como las dos reuniones que tendrán lugar este lunes: una, a petición de Rumanía, por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo, y otra, a petición de Francia, por la escalada de la ofensiva israelí en el Líbano.

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También se llevarán a cabo debates sobre la República Centroafricana, Afganistán y la República Democrática del Congo.

Sin embargo, no está previsto que se celebre ninguna específica sobre América Latina y el Caribe.

Zalabata prefirió no dar demasiados detalles por la ausencia, en concreto, de Venezuela o Cuba en la agenda de trabajo y reivindicó su región como un lugar de paz y que ambos son “países hermanos”.

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Todo el trabajo de Colombia durante estas semanas, explicó, se centrará en “la construcción y el sostenimiento de la paz bajo la certeza de que el diálogo es el único camino” en poner “a las personas en el centro”, reconociendo las desigualdades y las formas de exclusión, y en el fortalecimiento del multilateralismo “para responder de manera más efectiva a desafíos interconectados que exigen respuestas colectivas coherentes y sostenidas”.