La coincidencia entre el Día del Padre y la segunda vuelta presidencial de Colombia en 2026 llevó a Fenalco a presentar una propuesta para adelantar esta celebración y evitar afectaciones al comercio nacional.

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A través de la campaña denominada “El Día del Padre rueda el 14”, la Federación Nacional de Comerciantes invitó a los colombianos a celebrar esta fecha especial el próximo 14 de junio, una semana antes de la jornada electoral programada para el 21 de junio.

Según explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la iniciativa no pretende modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino incentivar una celebración anticipada que permita a las familias compartir con tranquilidad y a los comerciantes aprovechar uno de los fines de semana más importantes para las ventas.

Fenalco Celebración del Día del Padre

“La iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, dijo el dirigente gremial.

La campaña ya cuenta con el respaldo de diferentes sectores económicos, entre ellos restaurantes, almacenes de ropa, zapaterías y otros establecimientos comerciales que ven en esta fecha una oportunidad clave para dinamizar las ventas.

Fenalco destacó que el Día del Padre es una de las celebraciones con mayor impacto económico en el país, razón por la cual busca evitar que la coincidencia con las elecciones presidenciales reduzca el flujo de consumidores y afecte la actividad comercial.

Pexles Este día se celebra el Día del Padre 2026 en Colombia

De acuerdo con datos entregados por la Federación, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en Colombia, con una facturación superior a los 641 mil millones de pesos.

Las cifras reflejaron un crecimiento interanual del 6,38 %, consolidando al Día del Padre como una de las fechas más relevantes para el comercio nacional.

Shutterstock/Shutterstock De acuerdo con datos entregados por la Federación, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en Colombia, con una facturación superior a los 641 mil millones de pesos.

Por ahora, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la propuesta de Fenalco ni ha anunciado cambios relacionados con la celebración.

Pero el gremio espera que la iniciativa permita a las familias disfrutar la fecha y al mismo tiempo impulse la economía.