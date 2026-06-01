El Gobierno de los Estados Unidos fijó una postura clara frente al panorama político de Colombia tras la jornada electoral de este 31 de mayo. A través de un pronunciamiento oficial emitido por el Departamento de Estado, la administración del presidente Donald Trump reconoció los resultados que determinaron que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 21 de junio para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

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El mensaje de Washington enfatizó un respaldo absoluto a la voluntad expresada por los ciudadanos colombianos y ratificó su compromiso con el proceso democrático del país suramericano.

La diplomacia estadounidense fue enfática al señalar que el futuro político de la nación vecina corresponde única y exclusivamente a sus ciudadanos. En el comunicado oficial emitido por la entidad gubernamental, se dejó en claro el respeto a la soberanía electoral del país: “Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos respalda el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”.

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Asimismo, la administración norteamericana aprovechó la coyuntura para celebrar los lazos bilaterales que unen a ambas naciones desde hace dos siglos, resaltando el comportamiento civilizatorio presenciado durante las votaciones de este domingo.

“Estados Unidos tuvo el agrado de unirse a otras misiones internacionales en la observación de la fuerte y resiliente democracia de Colombia en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, añadió el documento del Departamento de Estado.

Observadores de Estados Unidos acompañarán nuevamente la segunda vuelta presidencial en Colombia

La presencia de Washington en los comicios colombianos, en los que compitieron un total de 12 aspirantes presidenciales, no se limitó a declaraciones institucionales.

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El gobierno estadounidense envió una delegación de observadores internacionales que incluyó a Bernie Moreno, un senador republicano de origen colombiano. Moreno fue recibido formalmente en el país por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Ricardo Quiroz Romero.

Tras conocerse el avance de De la Espriella y Cepeda a la ronda final, el congresista norteamericano manifestó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y felicitó al candidato de derecha por su triunfo en esta primera etapa.

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A través de su cuenta en la red social X, Moreno resaltó el valor de la participación ciudadana: “La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”.

El observador internacional también hizo hincapié en que la estabilidad de la región depende de mantener una agenda común de trabajo bilateral. “(...) La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”, puntualizó.

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Finalmente, Moreno advirtió que la veeduría internacional continuará activa para garantizar la transparencia del proceso definitivo, confirmando que atenderá una solicitud directa de las autoridades electorales locales. “La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas, y a pedido del CNE, regresará para observar la ronda final”, concluyó.