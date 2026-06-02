‘El Tiburón’ sale a flote. Después de unos días en los que se hablaba más del ‘Tigre’ y de ‘Paloma’, el escualo vuelve al ataque en busca de un nuevo trofeo para su vitrina. En medio de una ciudad y una nación polarizadas políticamente, que están palpitando con fuerza la elección presidencial, Junior se juega el título de la Liga I 2025 frente al Atlético Nacional. El primer partido será este martes, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

Luego de su derrota 4-1 ante Palmeiras, en la Copa Libertadores, que lo dejó sin chance de mantenerse en el concierto internacional, los rojiblancos pasaron la página y se dedicaron a alistar el choque inicial contra los verdes, en el que aspiran a pegar primero y duro para afrontar con más confianza el juego de vuelta, el próximo lunes, a las 5 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

Mientras Colombia ponía sus ojos en las urnas, Alfredo Arias y sus dirigidos se enfocaban en la recuperación física y en la estrategia para recibir a un adversario fresco, prematuramente eliminado de la Copa Sudamericana, que solo ha estado dedicado a la Liga y que se impuso 4-0 en el Romelio en la fase de todos contra todos, aunque con el atenuante de la expulsión tempranera de Jermein Peña por una agresión sobre Juan Manuel Rengifo.

Para esta ocasión, Arias no contará con Guillermo Celis, que se mantiene lesionado, tampoco con Yimmi Chará, Kevin Pérez y Carlos Bacca, por decisión técnica. El uruguayo se la jugaría con una formación titular similar a la que superó la serie ante Santa Fe en la semifinal.

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Sin embargo, Luis Fernando Muriel, que es el máximo artillero del equipo en este semestre con 14 dianas (11 en la Liga y 3 en la Copa Libertadores) estaría desde el pitazo inicial en el frente de ataque. Muy probablemente con Guillermo Paiva. No obstante, el DT también tiene las posibilidades de Jesús Rivas y Jánnenson Sarmiento. Este último es quien más ha usado en el rol de enganche últimamente.

En la zaga está la duda de si Arias optará por darle continuidad a Daniel Rivera, de destacado trabajo en marcación individual frente a los ‘Cardenales’, o si apostará por su compatriota Lucas Monzón, que ha sido un hombre de su total confianza.

Nacional registra tres bajas en su nómina: David Ospina, que ya se unió a la selección Colombia que va al Mundial 2026; y el lateral Milton Casco y el atacante Dayron Asprilla, que se encuentran lesionados.

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Eduard Bello, que había sido llamado por el combinado de Venezuela para las fechas FIFA, finalmente recibió el aval para jugar los dos partidos de la final colombiana, a petición del club verdolaga.

Teniendo en cuenta el antecedente en la fase regular, Arias y sus pupilos tienen claro que en este partido no se puede potenciar la posesión del balón del visitante ni dar ventajas para que explote su contundencia ofensiva. Todos atentos. Nadie dormido. Tienen que jugarle con alma y corazón. Con carácter y calidad. Sin prestarles el balón.