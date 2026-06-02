Este lunes 1 de junio las autoridades hallaron en cuerpo sin vida de un menor de 13 años en zona rural del municipio de La Victoria, ubicado en el departamento de Valle del Cauca. El Departamento de Policía de Valle del Cauca indicó que el cadáver, que se encontraba en un potrero, presentaba lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

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Las autoridades indicaron que tras recibir un reporte, unidades de la Policía Nacional se trasladaron hasta el lugar alejado del casco urbano del municipio, donde se encontraba el cuerpo del adolescente. Allí, se adelantó el levantamiento de los restos mortales y la recolección de material probatorio necesario en el proceso de investigación.

Ante lo ocurrido, la Policía envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima y afirmó que se adelantan las investigaciones respectivas para determinar las causas que originaron el crimen e identificar a los posibles responsables.

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“La institución lamenta profundamente este hecho que enluta a una familia y a la comunidad, y reitera su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades judiciales para esclarecer este homicidio y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, manifestó la Policía por medio de un comunicado.

“La Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, agregó la institución.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información que permita dar con el paradero de los criminales.

“La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que suministre cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso, a través de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva”, indicó.