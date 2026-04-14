Apple continúa avanzando en el desarrollo de unas gafas inteligentes diseñadas para el uso diario que integrarán inteligencia artificial y múltiples funciones conectadas.

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El dispositivo, conocido internamente como N50, forma parte de la apuesta de la compañía por fortalecer su ecosistema de productos impulsados por IA, con un lanzamiento previsto para 2027, aunque su presentación podría adelantarse a finales de 2026.

Las nuevas gafas estarán impulsadas por Apple Intelligence, lo que permitirá a los usuarios interactuar con el dispositivo de forma más natural.

Miguel ha soltado LA verdad incómoda sobre las futuras gafas inteligentes de Apple… y puede que no le guste a más de uno 🍿



¿De verdad necesitamos otras gafas “revolucionarias” o esto va a ser otro capricho caro para cuatro early adopters?



Ojo porque si Apple entra fuerte,… pic.twitter.com/NMDne97mtl — Topes de Gama (@TopesdGama) March 7, 2026

Entre sus funciones principales estarán la posibilidad de tomar fotos, grabar videos, gestionar llamadas, reproducir música y compartir contenido directamente con el smartphone. Todo esto se complementará con un asistente de voz manos libres basado en una versión mejorada de Siri.

Según el periodista Mark Gurman, estas gafas forman parte de una estrategia más amplia de Apple para consolidar su presencia en dispositivos portátiles inteligentes.

Power On: Apple’s upcoming AI smart glasses will come in several styles and colors - and the company is testing a unique vertical oval camera design. The latest on Apple’s next major product. https://t.co/yzOer1yXfo — Mark Gurman (@markgurman) April 12, 2026

Dentro de ese plan también se contemplan nuevos auriculares con cámaras integradas, lo que refuerza la visión de la compañía de crear un ecosistema cada vez más interconectado.

Entre los diseños destacan opciones rectangulares, inspiradas en modelos clásicos, así como versiones más estilizadas y otras con lentes ovaladas o circulares.

Power On: Apple’s upcoming AI smart glasses will come in several styles and colors - and the company is testing a unique vertical oval camera design. The latest on Apple’s next major product. https://t.co/yzOer1yXfo — Mark Gurman (@markgurman) April 12, 2026

En cuanto a los acabados, Apple estaría explorando colores como negro, azul océano y marrón claro, buscando ofrecer alternativas que se adapten a distintos estilos y preferencias.