Netflix lanzó Playground, una nueva app infantil para niños de hasta ocho años, que funciona sin internet, y se basa en juegos sencillos sobre reconocidos personajes como Peppa Pig o el elenco de Barrio Sésamo.

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El objetivo del servicio streaming es ofrecer un rincón mucho más controlado para entretener a familias que ya pagan la suscripción de Netflix.

De acuerdo a información preliminar, la plataforma vende el servicio como un espacio controlado en el que los padres saben que sus hijos están entretenidos, concentrados y también enriquecidos con dichos contenidos.

Cabe señalar que todos los juegos funcionan sin conexión, un detalle que se ha convertido en un ‘boom’, teniendo en cuenta los viajes largos, las salas de espera o momentos donde falle el internet.

Netflix enfatizó que son juegos sin anuncios, que vienen incluidos dentro de la suscripción y no tienen costos adicionales. Por el momento, la plataforma ya estrenó Playground en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda. Para España y otros países debutará el próximo 28 de abril.

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