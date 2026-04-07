Gran alivio ha generado en el municipio de Candelaria, Atlántico, la aparición de Dayana Carolina Tovar Rodríguez, de 39 años, la mujer que había sido reportada como desaparecida desde hacía varios días en el norte de Barranquilla.

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Desde el momento en que se perdió su rastro, tanto sus allegados como las autoridades adelantaron intensas labores de búsqueda por diferentes zonas, sin obtener resultados en un inicio.

Según información preliminar, la mujer fue hallada en Palomino, departamento de La Guajira. De acuerdo con los primeros reportes, Dayana se encuentra desorientada y, al parecer, no recuerda su identidad.

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Asimismo, sus familiares viajan hacia Palomino con el fin de reencontrarse con ella y esclarecer las circunstancias de su desaparición.

Última vez vista

De acuerdo con la información conocida, Dayana fue vista por última vez el sábado 4 de abril, hacia las 8:49 de la mañana, en el sector de Alameda del Río. Desde entonces, sus allegados no habían vuelto a tener comunicación con ella, lo que encendió las alarmas y motivó una intensa búsqueda.

Según versiones difundidas por sus familiares, Dayana se encontraba en inmediaciones de un conjunto residencial de la zona cuando se perdió todo rastro sobre su paradero.

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Finalmente, las autoridades continúan atentas al caso mientras se espera que, tras el reencuentro, se puedan conocer más detalles sobre lo sucedido.