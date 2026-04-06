Momentos de angustia viven los familiares de Dayana Carolina Tovar Rodríguez, una mujer de 39 años que fue reportada como desaparecida en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información conocida, la mujer fue vista por última vez el sábado 4 de abril, hacia las 8:49 de la mañana, en el sector de Alameda del Río.

Desde entonces, sus allegados no han vuelto a tener comunicación con ella, lo que ha encendido las alarmas y motivado una intensa búsqueda.

Según versiones difundidas por sus familiares, Dayana se encontraba en inmediaciones de un conjunto residencial de la zona cuando se perdió todo rastro sobre su paradero.

Ante la incertidumbre, sus seres queridos han acudido a redes sociales y medios de comunicación para solicitar la colaboración de la ciudadanía que pueda aportar información que permita ubicarla.

Las autoridades también fueron notificadas del caso, por lo que se espera que en las próximas horas se adelanten labores de verificación y búsqueda para esclarecer lo ocurrido.

Cualquier información que contribuya a encontrar a Dayana Carolina Tovar Rodríguez puede ser clave para su pronta localización. Sus familiares insisten en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia.

“De obtener información favor comunicarse al teléfono 3225089 extensión 50351, celular 315-0375809 ó trasladarse a la calle 53B No. 46 – 50 Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Barranquilla, 1er piso. Edificio Nelmar”, precisó la Fiscalía.