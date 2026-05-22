Michael continúa haciendo historia en Colombia. La película ya superó los 3 millones de espectadores, consolidándose como el biopic más exitoso estrenado en el país y la producción más exitosa de 2026 hasta ahora, según confirmó Universal Pictures.

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Además, se ha mantenido durante cuatro semanas consecutivas en el primer lugar de la taquilla nacional, superando el récord reciente de Super Mario Galaxy: La Película, que permaneció tres semanas consecutivas en la cima.

Actualmente, Michael ya se convirtió en la segunda película más taquillera de Universal Pictures, acumulando más de 11 millones de dólares en taquilla colombiana y más de 709 millones de dólares en todo el mundo.

A nivel internacional, Michael empieza a acercarse a los números de las biopics musicales más grandes de la historia. La película se convirtió en el mejor debut de todos los tiempos para una biopic musical, recaudando más de 97 millones de dólares durante su primer fin de semana en cines y superando la apertura de Bohemian Rhapsody, actualmente la biopic musical más taquillera de la historia con más de 900 millones de dólares acumulados tras varios meses en cartelera mundial.

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En contraste, Michael apenas completa cuatro semanas en cartelera y ya se perfila como el fenómeno cinematográfico más fuerte del género en los últimos años.

El impacto de Michael también se ha reflejado directamente en la música de Michael Jackson, que volvió a dominar plataformas y rankings globales tras el estreno de la película. El artista se convirtió en el primero en la historia del Billboard Hot 100 en lograr canciones dentro del Top 10 a lo largo de seis décadas distintas, reafirmando la vigencia de un catálogo que sigue marcando generaciones.

Además, clásicos como Billie Jean, Beat It y Human Nature regresaron con fuerza a los rankings globales de streaming.

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Uno de los casos más destacados ha sido el de Billie Jean, que alcanzó el puesto número uno en el Top 50 Global diario de Spotify más de cuatro décadas después de su lanzamiento, impulsada por el fenómeno alrededor de la biopic. La canción superó los seis millones de reproducciones en un solo día.