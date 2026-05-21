“Si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, aseguró este jueves en Cannes el oscarizado actor estadounidense Rami Malek en referencia a Freddie Mercury, al que interpretó en ‘Bohemian Rhapsody’. Por eso aceptó el papel que le ofreció Ira Sachs en ‘The Man I Love’, que compite por la Palma de Oro.

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En este largometraje presentado anoche en la alfombra roja del Festival de Cannes, el intérprete que saltó a la fama por la serie ‘Mr. Robot’ encarna a Jimmy Geroge, una figura del mundo del teatro en la Nueva York de finales de los años 80.

Vive con su pareja (Tom Sturridge) y afronta la muerte que le aguarda por culpa del sida con el deseo de seguir actuando, de amar y de experimentar placer.

Con esta premisa, lo primero que Malek pensó fue: “no puedo hacerlo”. Eso admitió este jueves en una rueda de prensa con el equipo de la película, porque veía a priori demasiadas similitudes con el papel de Mercury que le dio el Óscar en 2019.

Pero fue también todo lo que aprendió del cantante de Queen en aquella época lo que le impulsó a reflexionar sobre “por qué estaba asustado”.

CLEMENS BILAN / POOL/EFE CANNES (France), 21/05/2026.- Rami Malek attends the press conference for 'The Man I Love' during the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 21 May 2026. The film festival runs from 12 to 23 May 2026. (Cine, Francia) EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

“Supe que tenía que enfrentarme al miedo, si Freddie me enseñó algo fue a afrontar el miedo”, explicó, y su siguiente paso fue confiar en el realizador Ira Sachs, conocido por títulos como ‘Passages’ o ‘Keep the Lights On’, para “elevar el papel”.

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Trabajando el personaje se dio cuenta, en realidad, de que eran dos figuras muy diferentes, porque con Mercury sentía que tenía un “destino”.

“Jimmy está buscando simplemente creatividad, amor, intimidad, y alegría y placer”, enumeró, y lo hace “explotando de vida”, aunque sepa que se le acerca la muerte.

Sobre la génesis del proyecto, Sachs explicó que él y Maurício Zacharias, su coguionista, querían hacer una historia sobre el amor, la homosexualidad, el arte y el sida en aquella época desde siempre, pero les ha llevado quince años sentir que era el momento adecuado.

Y la razón de contarla es “porque la hemos vivido”, dijo Sachs, y describió que aquel momento, con la expansión del VIH mientras el Gobierno estadounidense hacía oídos sordos al problema, fue una época de mucho dolor y de pérdidas, pero también de alegría y de arte.

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CLEMENS BILAN / POOL/EFE CANNES (France), 21/05/2026.- (L-R) Didier Allouch, David Siegel, Josee Deshaies, Screenwriter Mauricio Zacharias, Director Ira Sachs, Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Megan Gray and Tommy Love attend the press conference for 'The Man I Love' during the 79th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 21 May 2026. The film festival runs from 12 to 23 May 2026. (Cine, Francia) EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL

Para concebir la cinta se inspiraron en las vidas de artistas reales de aquella Nueva York y también en obras culturales como la película ‘Van Gogh’ de Maurice Pialat (1991), que compartieron con los actores para inspirarlos.

También la música tuvo un papel preponderante en este drama ‘queer’, incluido en la forma en la que se desarrolla la historia. Se refleja con un momento particularmente desgarrador en el que Malek interpreta ‘Look What They Did to My Song, Ma’, una canción de Melanie Safka de 1970.

Sobre la forma de dirigir de Sachs, Sturridge y Malek coincidieron en que fue delicada, orgánica y generosa a la hora de compartir con ellos cosas que sabían que procedían de sus propias experiencias.

Eso “te impacta de forma visceral”, aseveró Malek.

Sachs aseguró que la creatividad es “una forma de supervivencia absoluta” y deseó, como alguien que fue parte del movimiento ACT UP (para denunciar la inacción del Gobierno frente al sida), que esta película haga sentir “rabia”, sobre todo teniendo en cuenta las medidas políticas del Gobierno de Donald Trump.

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“Era la energía en aquel tiempo y espero que en hoy”, reflexionó el realizador.