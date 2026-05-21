La música, la danza, la gastronomía, la tradición oral y los saberes ancestrales de las comunidades afro hacen parte esencial del ecosistema cultural de Barranquilla. En el marco del Día de la Afrocolombianidad, la Administración del alcalde Alejandro Char exalta el legado de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras asentadas en la ciudad, al tiempo que reafirma su compromiso con la preservación de sus tradiciones, el fortalecimiento de sus oportunidades económicas y el reconocimiento de su aporte histórico a la construcción de la identidad barranquillera.

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“Para esta administración las comunidades afro, como los demás habitantes de la ciudad, son de suma importancia, y quien más que ellos que nos han aportado tanto de sus riquezas ancestrales, su cultura, su trabajo y su deliciosa gastronomía que son parte del patrimonio de esa Barranquilla que tanto amamos. Desde esta alcaldía celebramos esta fecha de la Afrocolombianidad y todos pueden tener la seguridad de que en esta alcaldía siempre estaremos de puertas y brazos abiertos para ellos”, expresó el mandatario.

Muchas de las manifestaciones que identifican a Barranquilla dentro y fuera del país tienen profundas raíces afrodescendientes. La fuerza de los tambores, las danzas tradicionales, la cocina ancestral, los relatos orales y el espíritu festivo que caracteriza a la ciudad son parte de un legado vivo que ha pasado de generación en generación y que hoy sigue enriqueciendo la identidad barranquillera.

Esa identidad es gracias a esa conjugación de conocimientos que han aportado las diferentes comunidades asentadas en la ciudad, en sectores como San Felipe, Nueva Colombia, Barrio Abajo y Me Quejo, entre otros.

Para el alcalde Alejandro Char, estas familias son parte esencial de la ciudad por toda la riqueza que desde sus saberes han aportado al desarrollo de Barranquilla, por esa razón, les ha dado el amparo que ellas requieren para conservar intacta sus manifestaciones, costumbres y todo lo que constituye la herencia afro.

Acceso a la oferta y servicios de la Alcaldía

El Acuerdo Distrital 030 de 2025, sancionado en su momento por el alcalde Char, contempla la garantía de contar con toda la oferta y servicios por parte de la Alcaldía, tal como la inserción de formatos diferenciales en las dependencias distritales, para que esta comunidad goce de toda la atención de parte de la administración distrital.

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El Acuerdo brinda todas las garantías de fortalecimiento económico de estas comunidades tras el reconocimiento de sus unidades productivas. A esto se suma que la Alcaldía se ha empeñado en preservar y visibilizar los saberes ancestrales de estas comunidades mediante la creación de un sello que las identifique como marca de identidad y calidad, para fortalecer con ello el reconocimiento de sus productos y servicios, los cuales han contribuido significativamente a la dinamización económica en la ciudad.

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El alcalde Char señaló que cada unidad productiva de las comunidades afro asentadas en la ciudad constituye una expresión viva de su herencia ancestral. Dependencias como Cultura y Patrimonio, Desarrollo, Gobierno, Educación, Salud, Deportes, etc., brinda toda su oferta para, de manera transversal, llegar a esas comunidades que hoy son una parte importante de nuestro territorio, especialmente en los sectores suroccidente y suroriente.

Las unidades y proyectos productivos, culturales y sociales que son objeto de apoyo integran manifestaciones del patrimonio cultural e inmaterial que abarcan saberes y prácticas ancestrales en gastronomía, medicina, entre otros; confecciones, artesanías y expresiones artísticas, emprendimientos culturales, sociales y comunitarios. Así como iniciativas de innovación tecnológica con enfoque diferencial por medio de proyectos productivos sostenibles con impacto social, económico y ambiental.

La Administración del alcalde Alejandro Char realiza acciones que incluyen apoyo económico, fortalecimiento de los emprendimientos y unidades productivas de las comunidades NARP (negras, afro, raizales y palenqueras), pertenecientes a la economía popular, programas de mejoramiento de vivienda, garantizando el acceso a subsidios y mejoras habitacionales.

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La Administración distrital trabaja permanentemente por el reconocimiento diferencial y mantener espacios para el desarrollo cultural y formativo de la población. A través de la sede electrónica de la Alcaldía se puede consultar los avances, ferias de servicios y proyectos activos que se brinda a la comunidad.

Un trabajo de liderazgo desde las raíces

Gran parte de las familias afros residen en el sector de Nueva Colombia, donde la comunidad está organizada de tal manera que un grupo de líderes, orienta y organiza a la población.

En el barrio, Ramón Cardona, su hijo Johan y su pariente Sidney Reyes, son líderes reconocidos del sector, ellos cuentan cómo su comunidad ha hecho un gran aporte a Barranquilla.

Para ellos la identidad de su comunidad y todos sus valores y riquezas, que el calendario cultural del país conmemora el 21 de mayo, es más que un día en el almanaque, por eso, su celebración comienza desde el 1 de mayo, en lo que ellos llaman el Mes de la Afrocolombianidad.

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A manera de historia, Sidney relató que los primeros palenques tuvieron su asentamiento en el territorio que hoy comprende el Barrio Abajo, ello en los años de 1920 en adelante, cuando en este sector de la ciudad llegaron familias palenqueras por el río y levantaron allí sus viviendas y emprendimientos.

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Posteriormente, a medida que llegaban más ‘paisanos’, como ellos se llaman, se fueron desplazando a otros sitios de la ciudad, es así como fueron fundando palenques en los sectores de San Felipe, Valle, Bajo Valle, Nueva Colombia, Me Quejo, La Manga y El Bosque.

“Es que cuando algún palenquero llega con su familia a algún lugar para quedarse, más atrás vienen otros, y otros, y así se fueron viniendo estos paisanos desde San Basilio, por el Canal del Dique, y fueron levantando sus asentamientos”, apuntó Sidney Reyes.

Estos sectores de la Barranquilla contemporánea aún conservan gran parte de esta población, que, aunque se fueron expandiendo por toda la ciudad, los palenques siguen allí. Entre otros barrios que constituyeron asentamientos palenqueros, en último orden están los barrios Chiquinquirá, San Pacho y Las Nieves, ello porque el territorio se hizo pequeño para albergar a las familias que fueron llegando posteriormente.

Justamente Las Nieves, considerado uno de los sectores más populosos de la ciudad y de gran valor cultural para Barranquilla, le debe ese aspecto a las comunidades palenqueras que llegaron allí. “Se dice que nosotros le dimos a Las Nieves esa característica de barrio bullicioso, que lo ha caracterizado, pero ello en referencia a las fiestas y a la música que es propia de nuestra herencia cultural”, afirmó Ramón.

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Estos líderes expresaron con orgullo que gran parte de la esencia musical y dancística, tales como la cumbia, el bullerengue, mapalé, entre otras, que caracteriza el Carnaval de Barranquilla, le viene de los palenqueros y afrodescendientes, especialmente los asentados en sectores tradicionales como Barrio Abajo, Las Nieves y El Bosque, de donde salieron las primeras manifestaciones que hoy hacen parte del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

En el sector también reside Rosneidy Reyes, quien se dedica al arte de peinar tanto a mujeres como hombre, con sus tradicionales trenzados, que, según ella también es un aporte de su comunidad a la ciudad de Barranquilla y su gente.

“Para mí, esto es un arte, estos peinados eran exclusivos de las palenqueras, pero se fue haciendo popular, y ahora lo usan todas las personas, inclusive hombres. Y esto es una moda que Barranquilla heredó de nosotros. Y a mi me vienen a buscar, o me llaman para que los peine en el domicilio. Y me va muy bien”, expresó la joven.

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También los palenqueros fundaron en esta ciudad la primera escuela étnica del país, fue llamada ‘Esther de Peláez’ y funcionó en el Barrio Abajo. Actualmente está en funcionamiento la Institución Educativa Distrital Paulino Salgado Batata, donde se enseña la lengua afro, tanto a niños de afro como a quienes no lo son, porque allí estudian muchos niños del barrio, y no todos son descendientes de palenqueros.

“Acá se impulsa el estudio de la lengua palenquera como una manera de preservar ese legado de los primeros palenqueros llegados de África. Y como aquí tenemos variedad de culturas, enseñamos a todos esta lengua”, dijo Deivis Cassiani, docente de la institución y quien es además el coordinador académico y de disciplina.

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Justamente el colegio celebra por estos días la afrocolombianidad, con eventos académicos en varios escenarios de la ciudad, como el colegio Marie Poussepin y la biblioteca del sector.

Entre tanto, la Alcaldía conmemora este día con una agenda cultural y académica en la Fábrica de Cultura, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

La jornada contará con la participación de líderes y lideresas afro, la presentación de la actualización de la Política Distrital Afro por parte de la Secretaría de Gobierno, una conferencia sobre cultura afrocolombiana a cargo de Manuel ‘Cho Mané’ Hernández, la socialización de la Red Afrocaribe de la Universidad Simón Bolívar y la entrega de reconocimientos a representantes destacados de estas comunidades. El encuentro cerrará con una muestra cultural y gastronómica abierta a los asistentes.