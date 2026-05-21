El Día de la Afrocolombianidad se conmemora en Colombia como una jornada de memoria histórica, reconocimiento cultural y reflexión sobre las luchas de las comunidades afrodescendientes a lo largo de la historia del país.

‘Star Wars’ vuelve a despegar en la gran pantalla desde este jueves

¿Qué frutas puede consumir cuando tiene gastritis?

Abuso sexual infantil, el tema del primer episodio de Espacio Seguro, el nuevo videopodcast de EL HERALDO

La fecha fue establecida para recordar el 21 de mayo de 1851, día en que el entonces presidente José Hilario López firmó la ley que abolió oficialmente la esclavitud en el territorio colombiano.

Aunque la medida comenzó a aplicarse plenamente en 1852, este hecho marcó un momento decisivo para miles de personas afrodescendientes que durante siglos fueron sometidas a la esclavización, la violencia y el despojo durante la época colonial.

El 21 de mayo de 1851, declaró el presidente José Hilario López, libres a todos los esclavos que existieran en el territorio de la República, esto contra la voluntad de iglesia y la clase conservadora esclavista pic.twitter.com/TeyUNfGdWo — Random info 🌐 (@LoBuenoDeCol) January 6, 2018

Con el paso de los años, la conmemoración evolucionó hasta convertirse en un espacio para reconocer no solo ese episodio histórico, sino también las luchas actuales contra el racismo, la discriminación y las desigualdades que todavía enfrentan muchas comunidades afrocolombianas.

La celebración fue institucionalizada oficialmente mediante la Ley 725 de 2001 y desde entonces se realizan actividades culturales, encuentros comunitarios, conversatorios y expresiones artísticas en distintas regiones del país.

Día de la Afrocolombianidad

La influencia afrodescendiente ha sido fundamental en la construcción de la identidad cultural colombiana. Ritmos musicales como la cumbia, el currulao, el bullerengue, la champeta y el mapalé nacieron de procesos de resistencia y hoy forman parte esencial de la cultura nacional.

Además de la música y la danza, las comunidades afrocolombianas han preservado saberes ancestrales relacionados con la medicina tradicional, la protección del territorio, la oralidad y las formas de organización colectiva.

Regiones como el Pacífico colombiano, el Caribe y lugares emblemáticos como San Basilio de Palenque representan una parte fundamental de esa riqueza cultural y de la memoria histórica afrodescendiente en Colombia.

El Día de la Afrocolombianidad también busca promover conversaciones sobre representación, acceso a derechos, preservación cultural y defensa de los territorios ancestrales.

RICARDO MALDONADO ROZO/EFE AFROCOLOMBIANAS SALVAGUARDAN CON SUS PEINADOS CULTURA ANCESTRAL PALENQUERA

En los últimos años, nuevas generaciones de artistas, escritores, músicos y líderes sociales afrocolombianos han fortalecido procesos de memoria y reivindicación desde el cine, la literatura, la música y distintos movimientos culturales.

A través de estas expresiones, muchas voces jóvenes continúan impulsando debates sobre identidad, diversidad y justicia racial, conectando las luchas históricas con los desafíos actuales del país.