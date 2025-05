En el marco de la conmemoración del Mes de la Afrocolombianidad, la Gobernación del Atlántico, en alianza con la Registraduría Nacional del Estado Civil, dio inicio a una jornada especial de entrega de documentos de identidad a 1.105 personas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento.

La actividad, que se lleva a cabo del 19 al 23 de mayo en la sede de la Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico, ubicada en Barranquilla, hace parte de los esfuerzos institucionales para dignificar la identidad y promover la inclusión de las poblaciones históricamente marginadas. Durante esta jornada, se entregan gratuitamente tarjetas de identidad y cédulas digitales, resultado de una caracterización previa realizada en los 22 municipios del departamento y el Distrito de Barranquilla.

“Esta entrega hace parte de un proceso de caracterización previa. Se trata de personas que no habían podido acceder a sus documentos por razones económicas o por la falta de jornadas institucionales en sus territorios. Con esta actividad buscamos garantizar el derecho a la identidad de forma efectiva”, explicó Luis Fernando Cassiani, gerente de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico.

Una de las beneficiarias, Yoannis Milagro Cardona Valdés, destacó la importancia de esta jornada para su comunidad. “Muchas personas no tienen cédula o la tienen muy deteriorada, pero no han podido renovarla porque no tienen cómo pagarla. Esta es una oportunidad que agradecemos porque sin ese documento no se puede hacer prácticamente nada”, afirmó tras recibir su nuevo documento de identidad.

Además de esta jornada, la Gobernación del Atlántico ha diseñado una agenda conmemorativa bajo el lema “Memoria viva, identidad presente”, que incluye eventos culturales, académicos y comunitarios en distintos municipios del departamento. La programación tiene como objetivo visibilizar la riqueza cultural, histórica y social de las comunidades afrodescendientes, así como fomentar el diálogo, la reflexión y el reconocimiento de su legado.

Entre las actividades destacadas está la Feria Gastronómica de Manatí, que se realizará el 21 de mayo en la Alcaldía municipal, de 9:00 a.m. a 12:00 m., con una muestra de sabores tradicionales, peinados, arte y música ancestral. Ese mismo día, en la Plaza Principal de Sabanalarga, se llevará a cabo un evento cultural conmemorativo cargado de orgullo y tradición.

El 23 de mayo, la Escuela Normal de Manatí será sede del conversatorio “Identidad y Territorio”, un espacio para compartir saberes y reflexiones desde la perspectiva afroatlanticense. Finalmente, el 27 de mayo, en el auditorio Mario Santo Domingo del Edificio de la Aduana en Barranquilla, se desarrollará el conversatorio “Mujeres que inspiran, transforman y construyen”, un encuentro con mujeres afropalenqueras para debatir sobre liderazgo, paz, economía y seguridad alimentaria.

Con estas acciones, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso con la garantía de derechos, la visibilidad y la inclusión plena de las comunidades afrodescendientes del territorio.