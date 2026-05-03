El presidente del Senado, Lidio García Turbay, reaccionó este domingo a la solicitud del jefe de Estado, Gustavo Petro, de aplicar la ley de inasistencia en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, que básicamente conlleva a que los congresistas pierdan su investidura por ausencias injustificadas.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta en X (antes Twitter), García le recordó al presidente Petro que “no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas“.

“El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara”, aseveró el presidente del Senado.

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Añadió que el Gobierno nacional puede enviar mensajes de urgencia al Congreso y este los tramitará conforme a la ley, pero la vigilancia de las asistencias “es asunto interno”.

“Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, finalizó.

He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas. El Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) May 3, 2026

Esto luego de que el presidente Gustavo Petro publicara el pasado viernes 1 de mayo en su cuenta de X un mensaje en el que advirtió que el ausentismo en el Congreso de la República tiene frenados varios proyectos impulsados por su Gobierno.

“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara (de Representantes) pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, escribió el mandatario en X.

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En ese sentido, cuestionó que “el Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”.

Precisó que algunas de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo que no han sido debatidas o tramitadas en el Legislativo, en gran parte por falta de quórum, son “la jurisdicción agraria y la reforma a la salud”.

Sobre esta última indicó que es “necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS, y la financiación del Estado por la reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, y el código minero”.

Le solicito a los presidentes de senado y cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias



El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

La Presidencia recordó en un comunicado que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha reiterado el llamado al Congreso de la República a que “regule de manera urgente las competencias y el procedimiento agrario mediante la aprobación” del proyecto de ley ordinaria que ordena la implementación en Colombia de la Jurisdicción Agraria.

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“Solo quedan 14 sesiones para que la Cámara y el Senado discutan el proyecto de ley que define el procedimiento especial agrario”, alertó la titular del ministerio del agro, quien agregó que la iniciativa ha estado en el primer punto de la agenda de la plenaria de la Cámara, pero no ha sido tramitada.