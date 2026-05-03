A través de un comunicado, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria afirmó que la campaña presidencial de Paloma Valencia acogió recientemente iniciativas que han sido impulsadas desde octubre de 2025 por Abelardo De La Espriella en materia de alivios al SOAT y defensa de los motociclistas.

Según la campaña, una de las principales propuestas mencionadas consiste en reducir la carga económica del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para los más de 12,5 millones de motociclistas que, aseguran, existen en Colombia. El movimiento sostiene que De La Espriella ha promovido de forma constante esa iniciativa y que ahora empieza a influir en el debate público nacional.

En el comunicado también se expone la postura del candidato frente al mototaxismo. Allí se señala que esta actividad no debería ser perseguida, sino organizada y regulada, teniendo en cuenta las condiciones de desigualdad y la necesidad de generar oportunidades laborales en distintas regiones del país.

Entre las propuestas planteadas por el movimiento se encuentran censar a los mototaxistas, garantizar seguros, crear vías exclusivas para motocicletas y establecer un pago de rodamiento destinado al mantenimiento de la infraestructura vial. Asimismo, De La Espriella propone revisar el precio de la gasolina, al considerar que el 52 % de su valor corresponde a impuestos.

Finalmente, Defensores de la Patria celebró que estas ideas estén siendo incorporadas por otros sectores políticos y sostuvo que se trata de propuestas “conectadas con la gente” y orientadas a quienes trabajan diariamente en el país.