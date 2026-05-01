El candidato presidencial Abelardo De La Espriella sigue sumando apoyos de cara a la primera vuelta presidencial. Esta vez obtuvo uno muy particular: el del exfutbolista colombiano Faustino “El Tino” Asprilla, quien anunció en su cuenta de X: “Yo ya me puse la camiseta por mi Patria, ahora se la cedo a Lucho con todaaaa! porque me voy a hacer equipo con el Tigre Abelardo de La Espriella”.

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El ex delantero de la selección Colombia acompañó el anuncio de su apoyo a De La Espriella con una fotografía en la que aparecen otros legendarios jugadores y exjugadores como El Pibe Valderrama, Falcao García, James Rodríguez y Lucho Díaz.

En su publicación, El Tino añadió que decidió sumarse a la campaña del candidato de Defensores de la Patria para “sacar a Colombia del fondo de la tabla” y añadió: “¿Quién más está firme con la Patria?“.

—Yo ya me puse la camiseta por mi Patria, ahora se la sedo a Lucho con todaaaa! porque me voy a hacer equipo con el Tigre Abelardo de La Espriella; me voy con él para sacar a Colombia del fondo de la tabla, ¿Quién más está firme con la Patria? 🐯@ABDELAESPRIELLA @AbelardoPTE pic.twitter.com/43qoyQlHV3 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 1, 2026

El candidato presidencial destacó la trayectoria del Tino como “símbolo de esfuerzo, disciplina y orgullo nacional”.

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“El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso”, señaló el candidato en su red social X, donde agradeció el apoyo del ex futbolista.

Cuando recorro Colombia, muchos me gritan: “Asprilla, Asprilla”.



Yo les digo que el Tino es el más famoso de los “De La Asprilla”.



El Tino lo soñó, se inspiró, trabajó y conquistó todo lo que se propuso.



Yo me puse la camiseta por La Patria y junto con todos ustedes, vamos a… https://t.co/DKh1ITmNpp — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 1, 2026

Desde la campaña se resaltó que esta adhesión representa mucho más que un respaldo individual: “Refleja el llamado a millones de colombianos que quieren ‘ponerse la camiseta’ por el país en un momento decisivo. Colombia necesita liderazgo, carácter y una selecciónde ciudadanos dispuestos a ganar el partido más importante: recuperar la Patria”, se lee en el comunicado.

“El Tino ya se puso la camiseta. Ahora le corresponde al pueblo colombiano ponerse la diez y salir a ganar en primera vuelta”, concluyó la campaña.