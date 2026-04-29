El candidato presidencial Abelardo De la Espriella presentó una propuesta de seguridad y política social que combina medidas punitivas contra el crimen organizado con estrategias de atención a personas con problemas de adicción.

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La iniciativa plantea la construcción de 10 megacárceles destinadas a recluir a delincuentes vinculados a delitos de alto impacto, en particular aquellos relacionados con la producción y comercialización de drogas. Según el aspirante, se trata de una respuesta directa al deterioro de la seguridad y al avance del narcotráfico en distintas regiones del país.

“El país ya ha escuchado mi compromiso de construir 10 megacárceles para encerrar a los bandidos que atenten contra el pueblo colombiano... Entre ellos están quienes producen y distribuyen drogas”, afirmó.

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De manera paralela, el proyecto contempla la creación de 10 megacentros de rehabilitación enfocados en el tratamiento integral de personas con adicciones. Estos espacios, explicó, contarían con equipos especializados y programas orientados a la recuperación y reintegración social.

“Mientras esas megacárceles sirven para que los responsables paguen por el daño causado, construiremos espacios para acompañar a quienes hoy luchan por recuperar su vida”, sostuvo.

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El candidato, líder del movimiento Defensores de la Patria, señaló que su propuesta surge del contacto con comunidades en diferentes zonas del país, donde —según dijo— ha evidenciado el impacto de las drogas en las familias.

“He visto el dolor de madres, el sufrimiento de familias enteras que sienten que están perdiendo a sus hijos. Ese dolor no puede seguir siendo invisible”, expresó.

En esa línea, De la Espriella insistió en que la respuesta estatal debe ir más allá del castigo e incluir un componente social que permita atender las causas del problema.

“No se trata solo de castigar, sino también de no abandonar a quienes quieren salir adelante”, indicó.

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Finalmente, el aspirante enmarcó su planteamiento en una visión de país centrada en la seguridad y el acompañamiento social.

“La patria que propongo es una que enfrenta el crimen con firmeza, pero que también acompaña, con decisión, a quienes buscan levantarse”, concluyó.

Sede política

El abogado inauguró una nueva sede política en Barranquilla como parte de su estrategia para consolidar su presencia en la región Caribe en la recta final de la campaña electoral.

El espacio busca articular actividades proselitistas, coordinar voluntarios y servir como punto de encuentro con simpatizantes. La sede está ubicada en la carrera 49C#80-76, en el norte de la capital del Atlántico.