La campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella desmintió este lunes en un comunicado la supuesta amenaza de Joaquín Gutiérrez en contra de la familia del estratega de Paloma Valencia y anuncia acciones para esclarecer los hechos.

Lea más: “Seguimos demostrando que somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta”: Paloma Valencia luego de encuesta Invamer

“El movimiento ciudadano Defensores de la Patria rechaza y desmiente de manera categórica las afirmaciones realizadas por el director nacional del Partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, en las que se señala que Joaquín Gutiérrez habría amenazado a la familia de Luis David Duque, estratega de la campaña de Paloma Valencia”, se lee.

Agrega la campaña del denominado ‘outsider’ político que “no hubo amenaza. Esa versión es falsa. La campaña aclara que los hechos ocurrieron en sentido contrario a lo que se ha intentado posicionar públicamente: fue Luis David quien contactó a Joaquín Gutiérrez, y en esa conversación no existió ningún tipo de intimidación ni conducta que pueda interpretarse como amenaza".

Ver más: Encuesta Invamer: desaprobación del presidente Gustavo Petro subió levemente en abril

Defensores de la Patria advierte que esta versión “carece de sustento y que existen testigos de la comunicación, lo que permite desvirtuar de manera directa el señalamiento que hoy se intenta instalar”.

Se lee además en el boletín que “resulta particularmente grave y revelador que se insista en este tipo de afirmaciones cuando existe una relación previa plenamente conocida: Luis David fue asesorado jurídicamente por Abelardo de la Espriella en un proceso de la más alta relevancia. Este hecho no solo desvirtúa de plano las acusaciones, sino que deja en evidencia su carácter infundado, contradictorio y abiertamente malintencionado”.

Asevera la campaña que este episodio no es aislado, sino que hace parte de una serie de ataques recientes dirigidos contra el equipo del candidato Abelardo de la Espriella, en un momento clave del proceso electoral. En ese sentido, la campaña anuncia que realizará las investigaciones correspondientes para establecer con claridad quién está detrás de este señalamiento, con qué propósito y bajo qué intereses se está promoviendo esta versión.

Lea también: Cepeda (44,3 %), Abelardo (21,5 %) y Paloma (19,8 %) puntean en intención de voto, según encuesta Invamer

Y, por último, exigen la rectificación inmediata de estas afirmaciones a Duque, advirtiendo que de no producirse, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes.