La candidata presidencial Paloma Valencia sorprendió a sus seguidores al anunciar a su posible ministro de Defensa, en caso de llegar a la Casa de Nariño. Durante un evento realizado en el municipio de Santa Rosa de Oso, pidió a los antioqueños convencer al expresidente Álvaro Uribe Vélez para asumir este cargo en un eventual gobierno.

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“Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática”, escribió la candidata en una publicación en redes sociales.

🔵 La candidata presidencial Paloma Valencia pidió desde Santa Rosa de Osos que los antioqueños convenzan al expresidente Álvaro Uribe de asumir como su ministro de Defensa en un eventual gobierno.



🔹 “Yo le tengo una misión a Antioquia. Tengo visto un ministro (…) necesito… pic.twitter.com/VsvhFBDUxV — La FM (@lafm) April 25, 2026

Además, afirmó que en su gobierno se pondría fin a la llamada paz total, impulsada por el presidente Gustavo Petro.

“Conmigo la paz total, donde consienten a los criminales, se acaba y llega la seguridad total que necesitamos los colombianos. La Fuera Pública recupera su bienestar, vamos a construir todo lo que Colombia necesita en infraestructura. Los batallones de alta montaña vuelven a las cordilleras. Y vamos a tener los helicópteros, los drones y toda la tecnología para que a los bandidos les toque correr a esconderse”, dijo Valencia.

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Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática. pic.twitter.com/RPAtpS0FTt — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 25, 2026

Se conocen aparentes planes para atentar contra los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda

Las autoridades revisan dos supuestos planes criminales para atentar contra la vida de los candidatos presidenciales Paloma Valencia, del Centro Democrático, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Al parecer el ELN estaría planeando atacar a la aspirante opositora de acuerdo a interceptaciones de comunicaciones entre dos frentes de la guerrilla, que sugiere el uso de un bus bomba en Bogotá y que se conoció apenas un mes después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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El expresidente Álvaro Uribe divulgó información relacionada con la amenaza y la revista Semana reportó que en el encabezado del mensaje aparece la frase: “Objetivo Paloma”.

El plan habría sido estructurado en junio de 2025, cuando Uribe Turbay permanecía hospitalizado, y la comunicación habría sido enviada por el Frente Urbano Nacional del ELN al Frente de Guerra Nororiental.

“Esa paloma hay que ponerla a volar”, se lee en la comunicación interceptada junto con una línea telefónica registrada en Colombia y utilizada en julio del año anterior en la frontera con Venezuela.

La amenaza incluiría la llegada de explosivistas desde el Catatumbo con el fin de atacar la caravana de Valencia mediante un bus bomba ya sea en una reunión de la candidata en una sede oficial o atacar durante desplazamientos con explosivos instalados en el vehículo.

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“Lo conocíamos por algunas fuentes que de manera no oficial nos habían contado de este atentado con un bus bomba que está planeando el ELN en contra nuestra. (...) Esto nos estimula a seguir en la batalla porque lo que queremos es una Colombia donde los terroristas no decidan quién puede gobernar”, dijo la candidata.

Así mismo, el Centro Democrático dijo que fue informado de un posible atentado en contra de Cepeda en La Dorada, Caldas, por lo que solicitó al Gobierno Nacional extremar las medidas de seguridad y pidió a las autoridades investigar.

“Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, señaló la colectividad en sus redes sociales.