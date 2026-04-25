El terror que quieren sembrar los criminales en el país deambula a su anchas por el territorio nacional. Esta vez el escenario fue el municipio de Miranda, en el norte del departamento del Cauca, donde incineraron un camión.

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Según los primeros reportes, el vehículo se movilizaba por zona rural del municipio, más específicamente por la vereda Santa Ana, hasta donde desconocidos obligaron a los ocupantes a bajarse para luego prender fuego al tractocamión.

De acuerdo a lo que ha trascendido, el vehículo pertenecería al Ingenio Cauca, empresa azucarera, y en el que se transportaba caña de azúcar, materia prima de la compañía.

Este ataque se suma al perpetrada más al sur del departamento, en El Tambo, donde hombres armados atacaron este sábado el radar de Santana, usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país.

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El ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública y por el momento se desconoce si causó daños a esa infraestructura aérea.

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”, manifestó en su cuenta de X la Aeronáutica Civil (Aerocivil). “Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado.

En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes que se disputan zonas estratégicas de esa región que es una importante salida al océano Pacífico para el tráfico de drogas.

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El Cauca es vecino del Valle del Cauca, donde en la víspera hubo una arremetida de estos grupos, que atacaron con explosivos en Cali el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.