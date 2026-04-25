A eso de las 6:30 de la mañana de este sábado 25 de abril se registró un ataque terrorista contra el sistema de radar ubicado en el Cerro Santana, jurisdicción del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

Leer más: Radar de Santana, esencial para el control aéreo nacional, fue atacado por ilegales

Ante este ataque, la Aeronáutica Civil explicó que el sistema de antenas sufrió impactos directos, lo que provocó la salida de servicio de esta estación de radar. Además, señaló que el ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública que custodian el lugar.

“Nuestra prioridad absoluta es la integridad del personal técnico de la Aerocivil y de los efectivos de las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública que custodian la estación. Gracias a la pronta reacción de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional para defender la infraestructura aeronáutica, el personal que labora en esta estación se encuentra a salvo y nos mantenemos en comunicación constante para monitorear su situación”, dijo la Aerocivil.

Le puede interesar: Reportan hostigamiento a estación de Policía en Jamundí: es el tercer ataque en menos de un día en Valle del Cauca

La entidad envió un mensaje de tranquilidad a las aerolíneas y usuarios al señalar que a pesar de los daños en la infraestructura de vigilancia radar continuará desarrollándose la operación aérea de forma segura y eficiente.

Finalmente, la Aerocivil condenó el ataque a la infraestructura aeronáutica del país: “estos hechos no solo afectan bienes públicos, sino que podrían poner en riesgo un servicio esencial para la conectividad y la seguridad aérea nacional e internacional”.

Lea también: “El Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”: gobernadora tras repetidos ataques en Cali y Palmira

En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes que se disputan zonas estratégicas de esa región que es una importante salida al océano Pacífico para el tráfico de drogas.

Vale recordar que este viernes 24 de abril en el departamento del Valle del Cauca se presentó una arremetida de estos grupos, que atacaron con explosivos en Cali el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

Lea además: No cesan los ataques terroristas en Valle del Cauca: detonan explosivos cerca de batallón en Palmira

El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco.