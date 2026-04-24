Luego de su ausencia en el mercado durante seis meses, el Ministerio de Salud informó del restablecimiento del abastecimiento de fampridina tableta de liberación prolongada 10 mg (Fampyra®), medicamento indicado para la mejoría sintomática de la capacidad de caminar en pacientes adultos con esclerosis múltiple (EM).

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Laboratorios Biopas S.A., el importador autorizado, confirmó la llegada al país de un lote del medicamento y será quien coordine todas las actividades de acondicionamiento e inspección para iniciar la comercialización antes de que finalice abril.

El ministerio confirmó que “en las próximas semanas Gestifarma S.A.S. contará con nuevas unidades” luego de seis meses -desde octubre de 2025- de desabastecimiento originado por el cambio de fabricante del producto, que pasó de Irlanda a Canadá, lo que afectó su producción y suministro.

La fampridina mejora la marcha en adultos con esclerosis múltiple con discapacidad bloqueando los canales de potasio en los nervios dañados, facilitando la transmisión de señales nerviosas. Se administra en comprimidos de 10 mg, dos veces al día o según prescripción médica.

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“Para enfrentar esta situación, el medicamento fue incluido en el Listado de Medicamentos Vitales No Disponibles (LMVND). Esta decisión fue aprobada por el Invima mediante el Acta No. 12 de 2025 SEMPB (cuarta parte), en diciembre de 2025”, explicó la cartera de Saluda agregando que es permitió activar un mecanismo especial para importar el medicamento y atender a los pacientes que lo requieren.

“Esta posibilidad está respaldada por el Decreto 481 de 2004, que autoriza la importación de medicamentos vitales no disponibles en el país. En este proceso, Laboratorios Biopas S.A., Global Pharmaceutical S.A.S. y Gestifarma S.A.S. han adelantado las gestiones necesarias ante el INVIMA para garantizar el acceso al tratamiento”, añadieron.

Así las cosas, las EPS ya definieron sus redes de gestores farmacéuticos para asegurar la entrega del medicamento a los pacientes. A estas entidades, ante la ausencia del fármaco, se les había pedido realizar de forma inmediata las gestiones necesarias para importar estos medicamentos, como parte de su obligación de garantizar la atención.

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Cuatro EPS y 13 gestores farmacéuticos ya están en disposición para la entrega del medicamento:

SURA EPS: Global Pharmaceutical S.A.S. y Gestifarma S.A.S.

Sanitas EPS: Cruz Verde

Famisanar EPS: Ramedicas y Cafam

Nueva EPS: Audifarma, Cafam, Discolmets, Profharma, Colsubsidio, Disfarma, Mennar y Medisfarma

Estos avances se revisaron en una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Salud el 8 de abril de 2026, con participación del Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, EPS, gestores farmacéuticos y representantes de pacientes.

“Esta cartera reitera que las EPS deben garantizar el acceso a los tratamientos, desde la prescripción en MIPRES como medicamento vital no disponible, hasta su entrega efectiva al paciente”, finalizaron.