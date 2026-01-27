A pocos días de que Barranquilla se vista de fiesta y reciba a miles de visitantes por el Carnaval, una preocupación silenciosa empieza a tomar fuerza en los bancos de sangre debido a que no cuentan con las reservas suficientes para atender una alta demanda en las celebraciones.

Señalan que la falta de stock no solo afecta a posibles víctimas de accidentes durante el Carnaval, sino también a pacientes crónicos, personas con cirugías programadas y niños que requieren transfusiones constantes.

Profesionales de la salud coinciden en que una reserva insuficiente puede significar retrasos en procedimientos médicos, traslados de pacientes a otras ciudades o, en el peor de los casos, la imposibilidad de atender una urgencia a tiempo.

Según explicó Hernán Argote, médico de uno de los bancos de sangre de Barranquilla, el nivel de desabastecimiento ronda actualmente el 60 %, una cifra que enciende las alertas del sector.

“Esta situación obedece a que arrastramos un déficit desde el mes de diciembre, un periodo en el que históricamente disminuye la donación voluntaria”, señaló el profesional.

Explicó que, previo a la llegada del precarnaval, los bancos de sangre tienen previsto intensificar las campañas de donación y reforzar las estrategias informativas a través de redes sociales, con el objetivo de fortalecer la cultura de la donación voluntaria.

Argote advirtió que el panorama suele complicarse aún más durante las festividades y los días posteriores al Carnaval.

“Es importante decirle a la ciudadanía que durante la temporada de Carnaval y poscarnaval se dificulta más la captación de donantes. Por eso hacemos un llamado solidario y urgente para que las personas donen sangre de manera voluntaria y oportuna”, indicó.

El especialista recordó que donar sangre es un procedimiento seguro y sencillo, y que solo se requieren condiciones básicas: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.